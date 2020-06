KATASTROFA KROACIJA ERLAJNSA: Imaju milionske gubitke, evo ko je glavni krivac

To je navedeno u najnovijem izveštaju hrvatske kompanije, prenosi hrvatski portal Index i dodaje da je kao glavni razlog navedena pandemija korona virusa koja je dovela do obustave većine letova.

Kako bi se prilagodila novim uslovima, kompanija od marta preduzima određene mere u cilju ublažavanja posledice nastale krize, a efekti primene pojedinih mera pokazaće se nakon prvog kvartala, s obzirom na to da je deo mera u vezi sa aktivnostima planiranim za početak letne sezone.

U izveštaju je navedeno da je u martu ostvareno tek 34 odsto planiranih letova, tako da je ukupan broj putnika manji 22 odsto.

Smanjenje u domaćem redovnom saobraćaju je 25 odsto, a u međunarodnom 21 odsto u odnosu na prvi kvartal 2019. godine.

Povećanje neto gubitka od 12 posto u odnosu na prvi kvartal 2019. godine direktna je posledica smanjenog broja letova i broja prevezenih putnika, što se posebno odnosi na mart.

Zabeležen je i pad troškova poslovanja od 5 odsto, što je rezultat smanjenja nivoa prometa. Troškovi poslovanja u odnosu na prvi kvartal 2019. godine smanjeni su za 17,9 miliona kuna, navedeno je u izveštaju.

Ukazano je da će u drugom kvartalu biti mnogo vidljiviji razoran efekt krize, pošto je od aprila do 11. maja Kroacija Erlajns obavljao samo jedan let dnevno i to na liniji Zagreb-Frankfurt-Zagreb.

Od tog datuma uvedena su još 4 leta dnevno - 2 za Split i 2 za Dubrovnik. Službeni početak letenja na ostalim rutama još uvek je neizvestan, navedeno je u izveštaju.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: Profimedia

Kurir