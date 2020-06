KORONA SE U TELU MOŽE RASPADATI I DO 3 MESECA: Slučaj jednog Hrvata otkrio dosad nepoznate detalje

Test je pozitivan na korona virus, ali muškarac nema nikakvih simptoma. Stručnjaci iz Nastavnog zavoda za javno zdravlje PGŽ-a smatraju kako je čovek verovatno preboleo virus još u Austriji, a je nalaz pozitivan navodno zbog tzv. mrtvih ćelija.

"Do sad smo imali nekoliko desetina slučajeva obolelih koji su nakon infekcije dugo bili pozitivni, ili su naizmenično pozitivni pa negativni. Naime, PCR test je toliko osetljiv da može da detektuje i male delove genoma virusa čak i onda kad virus više nije sposoban da inficira čoveka", pojašnjava epidemiolog prim.dr.med. Bernard Kaić, načelnik Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti u HZJZ-u.

Navodi kako nakon što je čovek preboleo zarazu, ostaci delova virusnog genoma ostaju u njegovom telu i raspadaju se. Nazivaju ih mrtvim ćelijama jer nisu u mogućnosti da prenesu zarazu, a vreme raspada tih ćelija razlikuje se od čoveka do čoveka i naučnici još ne znaju zašto je taj proces kod nekih brži, a kod nekih sporiji.

"To je ogroman problem i sve nas muči i zbunjuje, ne samo u Hrvatskoj nego i u svetu, jer ako je reč o asimptomatskoj zarazi, teško je ustanoviti kad se tačno pacijent zarazio i koliko je već zarazan. Naime, sva iskustva pokazuju da su oboleli zarazni najviše do tri nedelje od početka infekcije. Kod nas U HZJZ-u su u laboratoriji dokazali da izlučevine ljudi koji su više meseci pozitivni nisu zarazne. Njihove briseve su kultivisali na kulturama na kojima se uzgaja virus. Da je u tim brisevima takav virus živ, rastao bi u staničnim kulturama. Međutim, nije došlo do porasta broja virusa što je direktan dokaz da takvi ljudi nisu zarazni", kaže Kaić pojašnjavajući kako su domaća iskustva pokazala da se kod pojedinaca ti ostaci virusa mogu detektovati i do tri meseca nakon što su preboleli bolest.

Prilikom raspadanja oni ne prave nikakvu štetu organizmu, a zato su epidemiolozi u Hrvatskoj među merama propisali da ljudi kod kojih je test pozitivan više od 28 dana mogu nesmetano da prekinu samoizolaciju.

"Niko od njih koje smo nakon 28 dana pustili iz izolacije nikoga nije zarazio. Zato se nalazi testova moraju interpretirati u skladu s kliničkom slikom i epidemiološkim podacima poput toga gde je i s kim čovek bio, kada se mogao zaraziti i kad je imao simptome bolesti", zaključio je Kaić ističući kako ne može sa sigurnošću reći da li je kod muškarca s Raba ista takva situacija jer nije video njegovu medicinsku dokumentaciju.

