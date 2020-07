GLASNI PAUNOVI I BESNI AVLIJANER: Kolinda ponizila hrvatsku vojsku kao nikada niko!

Naime, imali su poseban da se brinu se o Kolindinoj keruši Kiki. A taj zadatak nije bio ni jednostavan ni zabavan. "To neodgojeno pašče izazvalo je toliko štete po poreske obveznike da je to strahota. Umalo je uništila plavi tapison u Uredu, i što je još važnije, one vredne stare tepihe u Kabinetu, a na svoje oči sam video kako mokri na tepihu pored ‘Tuđmanova stola’. Tako da će tapison morati da se menja pa će sad mediji valjda napadati novu upravu zbog rastrošnosti i izbacivanja tepiha jer je plave boje. To su sve državne stvari, državno vlasništvo koje je ovim neodgovornim potezom privatizovano i devastirano", kaže izvor Ekspresa.hr.

Tri žene, kažu sagovornici, prema pripadnicima PZB-a ponašale su se osiono, bahato, a kad je predsednica spavala u uredu, vojnici su morali da teraju paunove Juraja i Juricu, čije glasanje onemogućuje miran san...

Ne treba ni opisivati koliko je poniženje vojnike koji se naporno školuju i prolaze težak dril kako bi došli do samog vrha oružanih snaga prisiljavati da čuvaju psa i noću rasteruju paunove koji krešte. Na sreću, bar Kika nije ostala u Uredu, a Milanoviću paunovi ne smetaju, barem ne oni na Pantovčaku.

Kurir.rs/Express.hr

Foto: Profimedia

Kurir