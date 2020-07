ISPOVEST SMILJANINE CIMERKE IZ ZATVORA: Provocirali su je, polivali kafom, nazivali je ubicom, ali je sve izdržala

"Mogu reći da smo se dobro upoznale i da mi je bila velika moralna podrška. Ne znam kako bih izdržala u pritvoru da nije bilo nje", tvrdi mlada Varaždinka koja je sa Smiljanom Srnec delila ćeliju u varaždinskom zatvoru.

Smiljanu je varaždinski sud nepravosnažno proglasio krivom za ubistvo sestre i izrekao joj 15 godina zatvora, maksimalnu kaznu po starom zakonu iz 1997., koji je bio na snazi u vreme kad je ubistvo počinjeno.

"Dosta ju je potreslo odlaganje u decembru. Kako je vreme odmicalo, bila je psihički sve lošije, teško joj je pala odvojenost od supruga i ćerke", kaže bivša istražna zatvorenica i dodaje da su Smiljani u posetu redovno dolazile ćerke i suprug.

"Bila je jedna baka koja stvarno nije imala novca, nije imala ni za šta, cigarete, kafu... Smiljana joj je kupovala cigarete, šampon... Bilo ih je koje su je provocirale, jedna ju je polila vrućom kavom. Ona je samo ustala, otišla u kupatilo da se opere, a zatim se vratila bez reči. Pa da je takva kakvom je prikazuju, zar bi tako ragovala? I na dvorištu, kad bi joj dobacivali ‘ubico’, nikad nije reagovala niti odgovorila na provokacije", priča Varaždinka.

Slobodno vreme provodile su gledajući TV, igrajući država-grad-selo, a više su puta pročitale i pet ljubavnih romana, koji su im bili dostupni.

Povredila se u zatvoru

Prisetila se i jednog događaja kad je Smiljana povredila mali prst, što su uhvatile kamere fotoreportera.

"Popravljale smo odvod u kupatilu. Gurnula je četkicu unutra i povredila nokat i kožicu. Nije bilo ništa strašno, ali je dosta krvarila, pa su joj pravosudne policajke dale flaster", otkrila je cimerka.

Smatra da je bilo dosta propusta tokom policijske istrage nestanka, a i kasnije tokom istrage ubistva.

"Trebao im je krivac, a ona je bila tamo. Mora neko da bude kriv", tvrdi sagovornica.

'Malo je dobila'

Palovčane presuda nije iznenadila, u selu retko ko veruje u Smiljaninu nevinost.

"Malo je dobila", kaže stariji muškarac koji prodaje krompir kraj puta i dodaje da je več odležala godinu i po, te da će da "odsluži još koju i za manje od 10 godina opet da bude u selu".

"Još ako joj smanje kazne jer je majka troje dece", pridružuje se raspravi njegova supruga čudeći se kako porodica i dalje stanuje u kući u kojoj je toliko godina bio skriven leš u zamrzivaču.

Presudom nije zadovoljna ni Smiljanina i Jasminina ujna Draga Sabol.

"Malo je 15 godina. Sve je malo", govori Draga.

Kaže da njen suprug Drago, brat Smiljanine i Jasminine mame Katarine Dominić ne priča o tome ni sa kim od porodice pa ni sa njima.

"Sve mu je to jako teško palo. On je jako voleo Jasminu i slutio je da se nešto loše dogodilo, ni on nije zadovoljan", kaže Draga i objašnjava da su se, zbog svega, povukli u sebe.

Podsetimo, Smiljana Srnec je osuđena bez neposrednih dokaza i svedoka samog zločina, na maksimalnih 15 godina zatvora za ubistvo sestre Jasmine Dominić.

Sud je uveren da ju je Smiljana u leto 2000. udarila s najmanje pet udaraca po glavi tupotvrdim predmetom. Jasmina je umrla od višestrukih preloma kostiju svoda i baze lobanje s povredom mozga, a Smiljana je potom sestrino telo ubacila u zamrzivač i potom 19 godina živela u istoj kući kao da se ništa nije dogodilo.

Sud je kao otežavajuću okolnost uzeo jasnu nameru, jačinu povreda, žrtvu kao mladu osobu i skrivanje tela u zamrzivaču 19 godina, kao i uslovnu osuđivanost za lažno prijavljivanje krivičnog dela zaključio da se može govoriti o podmuklom načinu izvršenja.

Jedina olakšavajuća okolnost je što je Smiljana Srnec majka troje dece.

Presuda je donesena, pojasnio je sudija Županijskog suda u Varaždinu Tomislav Brđanović, bez jasnog dokaza koji bi Smiljanu povezao s ubistvom, ali svi ostali iskazi i činjenice prave zatvoren krug indicija. Kako je sud naveo, s obzirom na to da je majka Katarina godinama radila u Nemačkoj, a otac Martin Dominić Fredi u trenutku nestanka Jasmine radio je na terenu, Smiljana je jedina imala vremensku i prostornu mogućnost za usmrćenje sestre.

Kurir.rs/24sata.hr

Foto: Profimedia

Kurir