BESKUĆNIKA TOMISLAVA GURNULI U SMRT: Rukometaš pokušao da ga izvuče iz vode, ali nije mu bilo spasa

Tomislav je život izgubio nakon što su ga “prijatelji” sa stenovite plaže prisilno bacili u duboko more. Iz policije je potvrđeno kako je za njegovu smrt osumnjičen 38-godišnji M.J. Od beskućnika oprostili su se i iz riječke Socijalne prodavnice “Kruh sv. Elizabete”, čiji je korisnik bio.

Iza sebe je ostavio tetku na Krku.

"Tomislav je davno ostao bez oca i majke. Žao mi je, shvatite me, ne želim razgovarati o ovoj tragediji", rekla je.

Strašan događaj komentarisali su stanari zgrada iznad navedene plaže, koji smatraju kako je ovakva tragedija bila samo pitanje vremena budući da se već duže vreme beskućnici i narkomani okupljaju u obližnjoj napuštenoj vili.

"Stalno su tu, opijaju se, razbijaju, viču, uznemiruju... I evo sad je čovek izgubio život", kazali su zabrinuti stanari.

Antonio Vozila, mladi rukometaš, pomogao je da se Tomislav izvuče iz mora.

"Nakon treninga otišao sam na more. Uočio sam četvoricu muškaraca i jednu ženu, starih 40-tak godina, i bili su jako pijani. Stajao sam sa strane i najednom uočio kako ista ekipa jednog od prijatelja nasilno vuče prema moru. Primili su ga pod ruke i spuštali prema vodi. Videlo se da neće da se kupa, ali su ga bacili u duboko more. On je izronio i kratko zaplivao, ali sam onda video kako pluta, okrenut licem prema vodi. Odmah sam skočio u pomoć i krenuo da ga izvlačim na kopno. Pomagali su i ti muškarci, ali bilo je teško. Kada smo ga izvukli, okrenuli smo ga na bok, nije imao puls, a prijateljica je nazvala Hitnu pomoć i policiju", ispričao je Antonio.

Hitna nije mogla da mu pomogne, a dok je Antonio davao iskaz policiji, razuzdana ekipa dobacivala je "Mulac, šta glumiš?" i "Nemoj da podivljam pa će gospoda policajci morati da pucaju po meni".

"Policajac mi je rekao da se ne obazirem na njih i da su neki od njih već odranije poznati policiji i da imaju podebeo policijski dosije", rekao je rukometaš.

