JEDINO OVAJ DEČAK NIJE PRIMLJEN U VRTIĆ, KAŽU DA JE RIZIČAN: Zbog malog Šimuna digla se cela Hrvatska (VIDEO)

"Ovo nije samo Šimun, ovo su sva deca u Hrvatskoj, sva deca s posebnim potrebama. Ne drugačija, posebnija. Ovo je sramota našeg grada, naše države. I nije politički", priča mama.

Šimun je jedini bio na listi dece koja nisu primljena u vrtić. Stručno objašnjenje je bilo da je rizičan za sebe i sigurnost druge dece. Majka ističe da se obraćala brojnim institucijama koje je molila za pomoć i da su lekari iz bolnice u Zagrebu preporučili da Šimun ide u vrtić.

"To nije samo vrtić. Za svako normalno ljudsko pravo koje to dete treba konzumirati ja izgubim s pola svoje porodice hrpu živaca, vremena, resursa", ističe.

Sve je na kraju prokomentarisala i direktorka vrtića Terezija Nemec.

"Ove godine smo dobili prekomeran broj zahteva za upis pa su kriterijumi bili stroži. U naša dva vrtića idu deca s posebnim potrebama i imamo ih gotovo u svakoj grupi. Čak imamo i pomoćnog radnika koji radi samo sa njima. Članovi vrtićke komisije smatraju da je on premali za grupu, da je rizičan u smislu nedavne operacije koju je imao i katetera koji nosi i da bi mu pogodnija bila rehabilitacija sa majkom još neko vreme. Rizičan je u smislu padova i samog katetera. Ne radi se o nikakvoj diskriminaciji jer mi imamo i drugu decu kojoj treba pomoć. Nisam sa mamom razgovarala jer ona nije ni tražila razgovor", rekla je.

NA JESEN IPAK U VRTIĆ

U međuvremenu, stigle su i dobre vesti. Šimun će biti na jesen primljen u vrtić"Maslačak", rekla je njegova majka Martina koja je zajedno s suprugom bila u vrtiću na razgovoru."Donesena je odluka da Šimun krene u vrtić i to jedan sat dnevno uz mene. To će biti prvo proces prilagođavanja ,a nakon toga će se proceniti kako će dalje pohađati program. Direktorka je rekla kako joj je žao i da je došlo do nesporazuma. Tvrdi kako im namera nije bila da Šimuna ne prime u vrtić, te da su hteli svakako da donesu odluku o prilagođavanju.