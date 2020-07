NEMAČKI MEDIJI O PLENKOVIĆU NAKON IZBORA U HRVATSKOJ: On je najuspešniji Tuđmanov naslednik

Prema pisanju nemačkog lista Velt, Plenkovićeva pobeda bila je "znatno uverljivija nego što se moglo očekivati na osnovu ispitivanja javnog mnjenja".

"Pedesetogodišnji bivši diplomata vlada od 2016. On je u politički centar uveo HDZ, stranku koja okuplja čitavu desnicu i koju je u vreme raspada Jugoslavije utemeljio osnivač države i ratni gospodar Franjo Tuđman. Na evropskoj pozornici Tuđmanov najuspešniji naslednik važi kao pouzdani saveznik kancelarke Angele Merkel", piše DW.

Velt i drugi listovi navode da će Plenković verovatno da formira koaliciju sa strankama manjina i drugim malim strankama, kao i da je katastrofalni gubitnik izbora SDP, čiji je šef Davor Bernardić već podneo ostavku.

Frankfurter algemajne cajtung piše da su Plenkoviću godinama u HDZ-u zamerali kako nije dovoljno "nacionalan" i "hrvatski", ali da je on istrajao u nameri da stranku uvede u desni centar.

Slično piše i levo-liberalni Tagescajtung iz Berlina koji navodi da za levicu u Hrvatskoj nije bilo dovoljno da upozorava na fašizam desnice.

"SDP, uprkos dobrim argumentima, nije uspela da se ponudi kao uverljiva alternativa Vladi koju su obeležili stagnacija i korupcija. Umesto na dosadna siva odela, bolje bi bilo osloniti se na kompetentne žene i mlade ljude", navodi list.

Berlinski list se potom fokusira na buduću vladu navodeći da li je upitno da li će Plenković zaista sprovesti evropske vrednosti.

"On se usteže da potisne preterani uticaj ultra-konzervativne katoličke crkve. On prikriva kršenja ljudskih prava koje hrvatska policija nanosi migrantima. On čak daje podršku ekstremnim hrvatskim nacionalistima u Bosni i Hercegovini, koji dalje žele da destabilizuju susednu zemlju i javno slave ratne zločince osuđene u Hagu. Dakle, sve će ostati po starom", piše list.

Zidojče cajtung iz Minhena piše da se tokom kampanje činilo da bi Domovinski pokret "desno-nacionalnog pevača narodne muzike" Miroslava Škore mogao da bude presudan za formiranje Vlade.

"On je u kampanji huškao protiv srpske manjine u zemlji i dovodio u pitanje pravo silovanih žena na pobačaj. Kako se i verovalo, Domovinski pokret postao je treća najjača snaga, ali Plenković neće biti upućen na njih tokom sastavljanja Vlade", dodaje list iz Minhena.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir