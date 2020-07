PRVI PUT U ISTORIJI: Zoran Milanović neće doći na konstitutivnu sednicu Sabora

To je listu rečeno u kabinetu Milanovića, uz obrazloženje da je donošenjem Odluke o sazivanju prve sednice Hrvatskoga sabora, Milanović ispunio svoju Ustavom predviđenu ulogu.

Zbog epidemijskih okolnosti na konstitutivnu sednicu bili su pozvani samo predsednik Hrvatske, predsednik Vlade Andrej Plenković, predsednik Vrhovnog suda Ðuro Seša, koji je ujedno i predsednik Državne izborne komisije, kao i predsednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović.

Bivša direktorka Državnog protokola i šefica protokola predsednika Hrvatske, Milada Privora izjavila je da je tačno da su svi dosadašnji predsednici prisustvovali konstitutivmnoj sednici Sabora i da je ovaj potez predsednika svakako neuobičajen.

"To je jedan svečan, ceremonijalni čin gde je uobičajeno prisustvo predsednika Republike. On dosta tih ceremonijalnih stvari neće praktikovati, nema propisa da treba da bude prisutan, to je stvar volje, ali svakako da je to neuobičajeno. Biće takvih neuobičajenih poteza još", zaključila je Privora.

Konstitutivna sednica novog saziva Sabora biće održana u sredu u 10 sati, a poslanici će morati da nose zaštitne maske i dezinfikuju ruke.

U glavnom delu dvorane zbog poštovanja distance u saborskim klupama sedeće 89 poslanika, 54 će ih biti na galeriji, a osmoro u manjoj dvorani odmah do glavne, koja će biti otvorena kako mogla da se prati sednica.

U četvrtak u 10 biće održana sednica na kojoj će biti predstavljen program nove vlade i ministri.

Kurir.rs/Tanjug

