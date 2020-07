Novinarima ispred Banskih dvora Plenković je rekao da on zna ono što će se sigurno dogoditi toga dana, a to je da će Hrvatski sabor biti konstituisan.

"Vrlo je neuobičajeno to zašto on ne želi da dođe, to morate pitati njega. Kad je bila njegova inauguracija, mi smo dobili poziv i pojavili smo se, jer poštujemo državne institucije i simbole države. Zašto on to ne želi, meni to nije jasno", rekao je Plenković, preneli su hrvatski mediji.

Kurir.rs/Tanjug

