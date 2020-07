PUPOVAC PORUČIO: Razmislićemo o odlasku na godišnjicu Oluje! To je teško ratno nasleđe sa teškim traumama na obe strane

"Razmislićemo ovih dana šta bi za predstavnika SDSS značio odlazak na obeležavanje 'Dana pobede' i vojno-policijske akcije 'Oluje' u Kninu, jer je to teško ratno nasleđe sa teškim traumama i na hrvatskoj i na srpskoj strani, pa treba pronaći dobar način da se to prevlada", rekao je Pupovac danas tokom obeležavanja Dana ustanka u Srbu.

Pupovac je rekao da će predstavnici SDSS o svom učešću na obeležavanju godišnjice „Oluje” više reći narednih dana, prenosi Hina.

"Pustite nas da razmislimo šta znače svi ti pozivi za nas i za naše društvo i što bi trebalo napraviti da bi to donelo nešto značajno danu obeležavanja 'Oluje' i odnosa Hrvata i Srba, za odnose u Hrvatskoj uopšte uzev", rekao je Pupovac, javlja Tanjug.

Hrvatski predsednik Zoran Milanović izjavio je ranije danas da bi rado video potpredsednika Vlade iz redova SDSS-a Borisa Miloševića i Milorada Pupovca na proslavi 25. godišnjice „Oluje” u Kninu, jer bi ona, kako je rekao, „trebalo da bude radost, a ne likovanje nad tuđim porazom”.

"E sad hoće li on biti u stanju, imaju li kolege iz SDSS-a želudac za to, oni imaju problem s tim, u manjim delovima srpskog naroda to se gleda kao na katastrofu, progon i genocid, a priča je malo komplikovanija i mislim da tu Hrvatska može biti ponosna u svemu kako je to planirano, kako je odrađeno, a nakon toga je bilo grešaka kojih smo svesni i za koje je plaćena cena", rekao je Milanović za N1.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir