SRBIJA JE VOJNO NADMOĆNA! Šok priznanje bivšeg HRVATSKOG ministra odbrane: Srpska vojska OJAČALA u odnosu na hrvatsku!

Ante Kotromanović, bivši ministar obrane u Vladi Zorana Milanovića govorio je o tome zašto je Vojska Srbije u poslednje tri godine ojačala u odnosu na hrvatsku vojsku.

On je pozdravio izbor Plenkovićevevog ministra odbrane Marija Banožića i dodao da sada, pet godina posle, bolje vidi šta je radio dobro, a šta nije.

U intevjuu za Večernji list hrvatski novinari su ga pitali: Dok ste vi bili ministar, govorilo se o nabavci američkih višecevnih raketnih bacača MLS velikog dometa, do 300 km, no to nije realizovano. Koliko ima istine u tvrdnji da SAD nikad neće prodati oružje kojim bi Hrvatska mogla izravno da bude konkurencija i vojno nadmoćna nad Srbijom?

"To nije istina. Hrvatska je mogla ići u nabavu MLS-a i to bi takođe bila svojevrsna američka donacija, no dogodila se smena vlasti i ministri odbrana posle mene nisu više bili zainteresovani za tu nabavku te je ona zaustavljena. To je odlično strateško oružje odvraćanja i bilo bi dobro da HV ima nekoliko takvih lansera.

Kako je rekao, da je sada ministar, smatrao bi porazom vojnu nadmoć Srbije, koja je u poslednje tri godine znatno ojačala u odnosu na HV.

"Da sam ministar, smatrao bih to svojevrsnim ličnim porazom. U moje vreme držali smo korak i ravnotežu u našu korist. Upravo zbog naših planova verujem da je i Srbija krenula u nove nabavke oružja. I oni su pratili nas, kao što mi pratimo njih. U javnosti su govorili da se Hrvatska jako naoružava i odlučili su kontrirati te su uspeli da nabave puno oružja. U međuvremenu su razvili i dogradili vlastitu vojnu industriju, što je legitimno, i sad se modernizuju. To i mi moramo napraviti, pametno i ciljano, bez emocija. Nama kao članici NATO-a i budući da razvijamo drukčiji i moderniji model Oružanih snaga, Srbija i nije realno pretnja, ali u uslovima novih geopolitičkih odnosa moramo ulagati u vlastitu odbranu i bezbednost", kazao je Kotromanović

Na pitanje kako mu se čini sada situacija u MORH-u i HV-u on ističe da je potrebna jasnija slika u kom smeru Hrvatska ide s razvojem Oružanih snaga.

"Puno manje skrivanja iza parola, a puno više precizno razrađenih planova. Za početak potreban je novi ključni dokument, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga (DPR), jer je na snazi još uvijek DPR iz mog vremena. Potrebno je definisati jasne prioritete, a što se tiče stanja, mi smo još mlada država pa onda imamo relativno mladu vojsku, dok su ostale članice NATO-a uglavnom svoje vojske gradile decenijama, pa i vekovima", rekao je on.

Kurir.rs/Večernji list

Kurir