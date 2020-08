PUPOVAC PORUČIO: Moramo se osvestiti da su ljudi ubijani u izbegličkoj koloni, ali i posle Oluje (VIDEO)

Najpre je na pravoslavnom grobolju, u Dvoru, u prisustvu delegacije SNV predvođene Pupovcem, služen parastos ispred masovne grobnice u kojoj su bile sahranjene 64 osoba sa teritorije ove opštine, ubijene od 4.do 13.avgusta 1995., od kojih većina u izbegličkoj koloni i posle završetka operacije "Oluja".

Potom je održana komemoracija kod Osnovne škole u Dvoru, gde je 8.avgusta pre 25 godine ubijeno 9 ili 10 osoba iz psihijatrijske bolnice i doma za stare u Petrinji, koje su dovedene u Dvor, od kojih je svega dve identifikovano.

Pupovac je kazao da se ne smeju zaboraviti zločini sve dok ne čujemo reči koje će utešiti najbliže onima koji su stradali, dok se ne bude sudilo onima koji su počinili zločin.

"Moramo se osvestiti da su ubijani ljudi u izbegličkoj koloni, ali i posle akcije 'Oluja'. Posebno teško je bilo ubijanje psihijatrijskih pacijenata pored kojih su bili predstavnici međunarodnih snaga koji su trebalo da ih zaštite, ali to nisu učinili, kao I drugi koji su trebalo da učine sve da ne dođe do egzodusa. Oni koji su imali moć nisu se odlučili za to", kazao je on.

foto: Printscreen

Pupovac je ukazao da su među žrtvama zločina u osnovnoj školi jedna Srpkinja koja je bila invalid u kolicima, a Hrvatica malog rasta, koje su bile kao dve sestre i koje su zajedno ubijene.

"Sahranjene su u Petrinji gde je grobno mesto napravljeno tako da su dva krsta jedan pored drugog. Neka to bude simbol načina na koji ćemo se mi sećati ratnih patnji 90-tih godina u Hrvatskoj, i na drugim mestima. Neka to bude simbol koji će pokazati kako su oni koji su stradali bili mahom nemoćni. Ne znam da li oni sa kojima radim gotovo 30 godina mogu podneti moralnu težinu takvih činova. Ne znam, ali verujem da svaki čovek, svaki ratnik, političar i svaki sveštenik ima duboki moralni osećaj kada se suočava sa takvim činjenicama", kazao je on.

foto: Printscreen

Pupovac je rekao da ništa ne može te zločine opravdati, ni priča o naciji, državi, ni o tome kakav je onaj drugi, šta nam je učinio onaj drugi, što se neretko čini u službenim govorima.

Ispred ulaznih vrata Osnovne škole u kojoj se dogodio zločin nad hendikepiranim licima, po završetku komemoracije položene su ruže.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir