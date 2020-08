DŽIPOM SE PROVOZAO PO MORU: Kupači na hrvatskoj plaži ostali zaprepašćeni (FOTO)

"Plaža je bila krcata. Prvo je džip došao preko plaže skroz do mora, mislio sam da će iskrcati kakvu brodicu ili džet-ski, kako to obično biva. Ali ne - ušao je potpuno u more i nastavio da se vozi", rekao je jedan očevidac.

Kaže kako je automobil stranih registracija, što znači da se radi o turisti.

"Prvo se vozio plićakom, a onda išao sve dublje i dublje. Napravio je đir uz Cetinu do mosta i onda se vratio natrag i izašao", kaže.

Budući da je more na tom mestu duboko od tri do 10 metara, uvereni su da se radi o auto-brodu.

"Imao je neki pogon na zadnjem delu, inače bi potonuo. Svi sa plaže bili su iznenađeni, bio je prava atrakcija", zaključuje.

