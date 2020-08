VELIKA BEŽANIJA TURISTA IZ HRVATSKE: Sve više zemalja zabranjuje građanima odmor kod komšija koju su postali CRVENA ZONA

Jednostavnije rečeno, to znači da će svi Austrijanci pri povratku u domovinu s letovanja u Hrvatskoj za ulazak u zemlju morati da pokažu negativan test na koronu ili da budu u obaveznoj dvonedeljnom karantinu.

Što god od toga odabrali, može se očekivati da će Austrijanci nakon ove odluke imati sve manje motivacije za odlazak na Jadran, a s terena doznajemo da se vest koja je objavljena tek danas odmah odrazila na broj Austrijanaca na Jadranu.

"To se oseća, posebno u nekim hotelima u kojima su Austrijanci najavili skraćivanje odmora jer žele da se kući vrate pre 17. avgusta, kad se uvodi obveza testiranja ili samoizolacija", izjavio je za Jutarnji list predsjednik Uprave Unilinea Boris Žgomba.

Da je odluka prilično loša za nastavak domaće turističke sezone potvrdili su nam i iz HTZ-a.

"Trenutno u Hrvatskoj boravi oko 40.000 austrijskih turista, a najviše ih je u Istarskoj, Primorsko-goranskoj i Zadarskoj županiji. Odluka austrijskih vlasti da je od ponedeljka po povratku iz Hrvatske potrebno imati negativan test na COVID-19 ili odlazak u samoizolaciju sigurno će pridoneti usporavanju turističkih trendova s tržišta Austrije u idućem razdoblju.

Reč je o tržištu koje se u dosadašnjem delu avgusta nalazi na šestom mestu po ostvarenom prometu, iza Nemačke, Hrvatske, Slovenije, Poljske i Češke- izjavio je Branimir Tončinić, direktor Predstavništva HTZ-a u Austriji.

Od danas nas je na listu crvenih zemalja stavila i Srbija, a to znači da će svi srpski turisti pri povratku u domovinu iz Hrvatske morati da imau negativan test na COVID-19, ne stariji od 48 sati.

Najave restrikcija ne čude s obzirom na to da dolaze na dan kad je Hrvatska izbrojala dosad najveći broj slučajeva novozaraženih od početka pandemije, i to nakon višenedeljnih upozorenja da se pod hitno treba zabraniti rad noćnih klubova, te da se ograniči broj prisutnih na svadbama, jer su se dosad pokazali kao najveća žarišta novih slučajeva.

Najveći broj novozaraženih od početka drugog tlasa juče je zabeležila i Slovenija, i to samo dan nakon što je portparol njihove vlade Jelko Kacin, koji se trenutno odmara na Krku, još u sredu najavio da Slovenija razmišlja o uvođenju mera za povratnike s letovanja iz Hrvatske.

Ali, iako tada još nije bilo nikakvih službenih naznaka da će se to doista i dogoditi, slovenački medij Žurnal24 prenosi kako je voditeljka njihove stručne skupine pri Ministarstvu zdravlja Bojana Beović u četvrtak uveče najavila da će slovenačkoj vladi predložiti uvođenje mera - ili obveznog dvonedeljnog karantina ili pak obvezu negativnog testa na COVID-19, po uzoru na Italiju koja je isto nametnula još u sredu.

Hoće li odluka biti donesena još nije poznato, no Slovencima bi ograničavajući faktor mogla biti činjenica da dobar dio njih ima kuće za odmor diljem Jadrana, pa bi uvođenje mera na nož mogli dočekati i sami Slovenci.

Prema informacijama koje nam je dao Žgomba, uvođenje mera od strane Italije, kao i najave Slovenaca zasad se nisu negativno odrazile na broj tih turista na Jadranu, ali sektor strepi nad mogućnošću da nam mere ograničenja u idućim danima odrede i neke druge države, posebno one iz kojih nam dolazi najviše gostiju.

"To su definitivno Nemačka i Slovenija. Iz Njemačke zasad nemamo najava uvođenja ograničenja, no strepimo da bi se to moglo dogoditi. Sve ovo veliki je udarac za naš turizam i imat će veliki utjecaj na ostatak sezone koja je doista počela obećavajuće", izjavio je Žgomba.

U turističkom sektoru, inače, poprilično su ljuti što Štab nije imao više hrabrosti i odredio zabranu rada noćnim klubovima, kao i održavanja svadbi, jer su se upravo te aktivnosti pokazale kao najveća žarišta zbog kojih bi pu pitanje mogao doći ostatak sezone.

"Nažalost, kada je u pitanju sezona, mislim da je za zatvaranje klubova kasno. To, naravno, treba uraditi nezavisno od turizma, zbog dobrobiti građana, ali efekti toga na sezonu videli bi se za 15-20 dana, a tu već govorimo o kraju letnje sezone", smatra predsednik Uprave Unilinea Boris Žgomba.

Austrijski mediji, poput Die Kleine Zeitung-a, već danima pišu o osetno lošoj epidemiološkoj situaciji u Hrvatskoj, a u sredu su čak objavili tekst u kojem spekulišu da Hrvatska lažira rezultate testova kako bi očuvala sezonu.

Današnji napisi u medijima govore da je odluka o uvođenju mera za povratak Austrijanaca iz Hrvatske stigla nakon što je Austrija u petak imala 282 nova slučaja, od kojih je u najvećem delu, tvrde, reč o putnicima koji su se vratili iz balkanskih zemalja.

Kurir.rs/Jutarnji

Kurir