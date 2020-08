HRVATICA POSLALA PISMO MINISTRU ZDRAVLJA: Po plažama leži reka turista kao sardine, a moja majka umire čekajući lečenje

Njeno pismo vam prenosimo u celosti:

"Ovaj apel temeljim na članku 1. Europske konvencije o ljudskim pravima i slobodama, a to je pravo na život svakog čoveka!

U borbi i merama koje trenutno sprovodite protiv virusa Kovid-19 potpuno ste zanemarili život i zdravlje ljudi koji se bore protiv drugi bolesti! Zbog uvedenih mera protiv Kovida-19 moja majka nije u mogućnosti da se leči od posledica moždanog udara, što će dovesti do pogoršanja stanja, a time i izazvati smrtne posledice.

Moja mama I. T. imala je teški moždani udar 22. marta u jeku najvećih epidemioloških mera i kratko se zadržala u bolnici pod izgovorom da se pacijenti ne zadržavaju dugo zbog opasnosti od zaraze. Nakon tri nedelje moždani udar se ponovio i opet isto... bolnica, kratko zadržavanje i smeštanje u dom. Nakon silnih zvanja i molbi dospeva na listu čekanja za rehabilitaciju u Biogradskoj bolnici za ortopediju i na toj listi se nalazi već tri meseca.

Vi, poštovani gospodine ministre, dobro znate da se od posledice moždanog udara leči i ide na rehabilitaciju u roku od 30 dana jer se u tom roku postižu najbolji rezultati, a od moždanog udara moje mame je prošlo pet meseci. Zbog uvedenih mera protiv Kovida-19 ni nakon brojnih pokušaja i molbi nismo uspeli da angažujemo ni fizioterapeuta jer ne sme da uđe u staračke domove.

Znači - mi njoj nikako ne možemo pomoći da se oporavi od posledica moždanog udara da se ne bi zarazila Kovidom-19, a to što će ona umreti od urinarne infekcije, vode u telu, beskrajne tuge... to za sistem nema veze!!! U situaciji u kojoj noćni klubovi rade do kasno u noć, prave se svadbe za po 200-300 ljudi, po plažama leži reka turista kao sardine... u starački dom ne može ući fizioterapeut!

Recite mi vi gde je logika i ko odgovara za ovakvo stanje?

Zbog navedenog vas molim da mi pomognete da nakon pet meseci smestim mamu na Rehabilitaciju na Ortopediju u Biogradu i da nju stavite na listu prioriteta jer to ona i jeste - stoji u apelu žene.

Podsetimo, poslednjih dana u Hrvatskoj se svakodnevno beleži više od 100 novoobolelih od korona virusa.

Uprkos tome što Hrvatska beleži rekordne brojeve obolelih od početka epidemije, premijer Andrej Plenković tvrdi da je "Hrvatska u prvom poluvremenu pobedila korona virus".

