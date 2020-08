OGROMAN KIT OD 15 METARA ZALUTAO U JADRAN: Naučnici mu ušli u trag kod Paklenice! Izronio pa nestao u oluji! (FOTO)

Potraga je trajala dva dana za ogromnim sisarom koji je zalutao u Velebitski kanal, da bi ga na kraju pronađen kraj Starigrada Paklenice.

U potrazi za ovom jadranskom nemani učestvovali su i mnogi meštani, koji su i dojavili gde se kit nalazi. Na kraju su ga ugledali kraj Starigrada.

"Kit je bio na samom rubu nadolazeće oluje te je nakon nekoliko izrona zaronio upravo u oluju. U sledećoj minuti dali smo se za petama vetru uz sevanje gromova, vetar i kišu, pitajući se je li vredelo! Verujte, nije nam bilo svejedno ali vredelo je" poručili su iz Blu vorlda.

Oni kažu da je u pitanju odrasli kit koji je dugačak namanje 15 metara.

"Fizičko stanje nismo uspeli da proverimo jer smo bili s njim previše kratko ali na prvi pogled ne izgleda neuhranjeno. Zadnja dojava je da je trenutno viđen kod Lukovog Šugarja ali je vreme loše a s vremenom se u Velebitskom kanalu se ne treba šaliti" napisali su na svojoj Facebook stranici.

Stručnjaci su ranije upozorili da ovaj kit nije opasan za ljude.

"To je vrsta koja naraste do 26 metara i sigurno da, kada ga neko primeti u moru, ne može da mu bude svejedno. On se hrani planktonima i sitnom plavom ribom. Nije opasan, sem što je zastrašujuće veličine. Nemamo zabeleženih incidenata, ali nikad se ne zna. Ljudska znatiželja ne može da se izmeri i ne preporučujemo približavanje ili plivanje u blizin" rekla je dr veterinarske medicine Jasna Jeremić za hrvatske medije.

Kurir.rs / Dalmatinski portal, Foto: Facebook / Blue World Institute

Kurir