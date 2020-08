HRVATSKA POSTALA NOVO ŽARIŠTE: Nemci ih stavili na CRVENU LISTU, hoteli nude testiranja da spasu sezonu

To znači da svi turisti-povratnici moraju na testiranje, a do rezultata testova moraju da budu u karantinu.

Institut Robert Koh (RKI) je na svoju listu rizičnih područja zbog povećanja broja zaraženih koronavirusom stavio i te dve županije.

Verovatno je da će sada nemačko ministarstvo spoljnih poslova izdati upozorenje za putovanje u ova područja Hrvatske. S druge strane, delovi Rumunije i Luksemburga su uklonjeni s liste rizičnih područja.

Inače, Nemačka na crvenu listu stavlja regije države ili regije u kojima je u poslednjih sedam dana bilo više od 50 novozaraženih na 100.000 stanovnika.

Osim toga, BBC je objavio da bi Hrvatska mogla da bude sledeća zemlja koja će završiti na britanskoj crvenoj listi.

Za ljude koji putuju u Ujedinjeno Kraljevstvo iz Hrvatske mogle bi takođe da se uvedu mere karantina.

Bude li Hrvatska uklonjena s liste sigurnih zemalja za putovanja, svima koji se u UK vraćaju iz te zemlje biće propisana samoizolacija u trajanju od 14 dana.

Kako bi zadržale turiste koji se trenutno odmaraju u njihovim hotelskim objektima, a ujedno sprečile otkazivanja rezervacija, vodeće turističke kompanije na Jadranu, u svrhu podizanja nivoa sigurnosti svojih gostiju i njihovog što bezbrižnijeg odmora, nude mogućnost testiranja u popularnim destinacijama na obali. Testiranje je namenjeno gostima koji dolaze iz zemalja koje su uvele obavezu ili mogućnost testiranja prilikom povratka u matičnu zemlju. Većina kompanija omogućava i besplatno testiranje, ili ga sufinansira, posebno za goste iz Austrije, koji zbog novih okolnosti prilikom povratka u matičnu zemlju iz Hrvatske treba da pokažu negativan PCR test na korona virus.

Hotelski lanac "Maistra" omogućuje besplatno PCR testiranje za boravke u objektima do 15. rujna, i to po sledećim kriterijumima: za rezervacije od 1.000 evra omogućuje se testiranje do dve osobe, za rezervacije od 1.500 evra do tri osobe, dok se za rezervacije od 2.000 evra mogu testirati do četiri osobe.

Kurir.rs/Index.hr

