HRVATSKI EPIDEMIOLOG: Sistem je preopterećen, bolnice bi opet mogle da budu pune

Samo u poslednjih nedelju dana u Hrvatskoj je više od 1.600 ljudi zaraženo koronavirusom, a epidemiolog Branko Kolarić, član saveta Vlade, ističe da je sistem već sad preopterećen.

"Sistem je preopterećen, imamo povećanu potražnju za testiranjima, a to nije dobro. Ne veseli me da to čujem i nadam se da ćemo povećati kapacitete za testiranje", rekao je Kolarić.

Navodi se da je u poslednjih 14 dana postotak pozitivnih u odnosu na testirane viši od 11 posto, a da Svetska zdravstvena organizacija kaže da, ako je više od pet posto, zemlja nema epidemiju pod kontrolom.

"Mi u zadnjih 14 dana stvarno imamo povećan broj zaraženih i nismo srećni s epidemiološkim pokazateljima. Sada smo u velikom riziku da bi stvar mogla izmaći kontroli ako ne budemo ponovo uradili sve ono što treba: dovoljno testiranja, izolacija pozitivnih i samoizolacija kontakata, a za sve građane fizička distanca. Tamo gđe se to ne može, nošenje maski", kazao je Kolarić.

Premda zasad nema toliko bolničkih slučajeva, Kolarić kaže da bi bolnice, s obzirom na ovo ubrzanje epidemije, opet mogle da se napune.

"Imamo mlade zaražene koji imaju lakše kliničke slike, ali s obzirom na ovo ubrzanje epidemije i povećanje broja zaraženih, nije za neočekivati da bi se opet mogle puniti bolnice, a onda smo u problemu", ocenio je hrvatski epidemiolog.

On smatra da imunitet krda, odnosno kolektivni imunitet, za sada ne pokazuje efikasnost.

"Pristalica sam da mi ovo zaražavanje stavimo pod kontrolu i da čekamo efikasnu vakcinu koja bi trebalo da dođe uskoro", rekao je Kolarić.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir