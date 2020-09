MILANOVIĆ OBJASNIO U KAKVOM STANJU JE HRVATSKA ALI MU SE SVI SMEJU: Psovka izletela ali se brzo ispravio!

Naime, on je napravio omašku objašnjavajući svoj stav da je u Hrvatskoj vanredno stanje, stanje prirodne katastrofe, kao i u celoj Evropi.

"U Hrvatskoj je de facto vanredno stanje. To nije ratno stanje. To od početka naglašavam. Plašili su nas vanrednim stanjem, ali mi, kao i cela Evropa, živimo u vanrednom stanju. To nije normalno stanje. I upravo zato u takvoj se situaciji primjenjuju posebne mere, i to je sve. Ratno stanje je nešto sasvim drugo. Ovo je sr**je - stanje - prirodne katastrofe", rekao je Milanović, prenela je RTL.

Milanović je na Plesu, u kasarni 91. vazduhoplovnog krila Pukovnik Marko Živković prisustvovao svečanom dočeku 12. hrvatskog kontingenta iz misije podrške miru Resolute Support u Avganistanu i tom prilikom se obratio novinarima.

Kurir.rs / Tanjug, Foto: EPA /Antonio Bat

Kurir