JEZIVO PREDVIĐANJE HRVATSKOG SEIZMOLOGA: Zagreb očekuje potres 30 puta jači od martovskog!

Razorni zemljotres koji je u martu ostavio veliku materijalnu štetu promenio je život stanovicima Zagreba, a Tomislav Fiket iz Hrvatske seizmološke službe rekao je za RTL, prenosi portal Indeks, da se relaksacija tla i manji zemljotresi mogu nastaviti.

Fiket je upozorio i da postoji mogucnost da Zagreb pogodi i jači zemljotres od onog u martu, jer, kako je objasnio, “koliko god da su posledice bile drastične, to, nažalost, nije maksimalna energija koju se u zagrebačkom području može očekivati da bi se mogla osloboditi".

"Za zagrebačko područje to je 6,3 do 6,5 po Rihteru. To je tridesetak puta jače od potresa 22. marta. Za dubrovačko područje je to oko sedam stepeni", rekao je Fiket.

Hrvatska seizmološka mreža sastoji se od samo 17 stalnih stanica, dok na primer, Italija ima hiljadu, Slovenija 50 takvih stanica.

"Jednostavno se radi o tome da smo država koja ima nezahvalan oblik i da bi se moglo kvalitetnije pokriti teritorija, treba nam gusta mreža stanica, za koje nemamo sredstava", naglasio je Fiket i dodao da bi takva gusta mreža rešila dva problema.

"Automatska lokacija koja je onda mnogo kvalitetnija i dežurne službe civilne zaštite dobijale bi tačnu informaciju o trenutku i mestu nastanka potresa. A drugi je da se prikuplja značajno veći broj podataka slabih podrhtavanja, što bi nam pomoglo da saznamo više o seizmičnosti Hrvatske i da donesemo neke kvalitetnije zaključke", istakao je Fiket.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir