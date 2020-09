MILANOVIĆ O AFERI JANAF: Ministri su tamo dolazili ko poslednji magarci, a Plenković je to morao da zna

Kada je reč o odlascima u klub direktora "Janafa", Dragana Kovačevića, za vreme karantina, Milanović je rekao da se tamo sastao s načelnikom Glavnog štaba iz praktičnih razloga.

"Da li je trebalo da budem kod kuće tih mesec dana? Zato što je to bilo vreme "lokdauna" i zato što me zvao prijatelj iz Dalmacije i bilo je puno hrane koje je trebalo da baci, jer nije imao kome da je da i onda smo se našli tamo jer je bilo praktičnije", rekao je Milanović ocenivši da je to "tako bezvezna tema".

On je dodao da su tamo dolazili i ministri iz Plenkovićeve vlade "k'o zadnji magarci".

"Njegovi ministri su još mesecima, ako je sve istina, potpuno nepotrebno, kao poslednji magarci dolazili u situaciju da se osramote. Ne jedan ministar, s nekolicinom sam razgovarao. Ljudi su lojalni, ali se ne osećaju baš najbolje. To je neko trebalo da zna i da ispriča ovakvu blamažu, a da ne govorimo o šteti za Janaf. To je tema za razgovor premijera i mene", poručio je Milanović.

On je istakao da podela vlasti, kao i saradnja, moraju da postoje.

"Nekome se tu na kraju piramide mora verovati, a to je predsednik vlade. On ne može bežati od odgovornosti", naveo je Milanović.

Milanović je komentarisao osnivanje saborske istražne komisije u vezi sa aferom Janaf, rekavši da treba videti hoće li ona biti osnovana jer to zavisi od Sabora.

"Istražne komisije su vrlo često i put da se dođe do nekakve istine, ali isto tako i pozornica za šarlatane i seoske bukače kakvih ima u Saboru i svi će oni pokušati da to iskoriste, da dobiju prostor za sebe", rekao je Milanović i poručio da komisija treba da istraži okolnosti, a ne pojedince.

Na pitanje novinara da li mu je bilo čudno što čovek koji je 15-ak godina bio direktor, ali ne s prevelikom platom, ima privatni klub, Milanović je rekao da mu ništa nije bilo čudno jer je reč o malom prostoru od 30 kvadrata, u kojem Kovačević nije bio jedini vlasnik.

"Ovde sam bio nekoliko puta, u jednom svom društvu s malim brojem ljudi, ali znao sam ko tamo dolazi - i sudije i predsednici sudova", rekao je Milanović.

On je istakao da je tema za razgovor između njega i premijera Plenkovića kako se ponašaju istražna tela i ocenio da su informacije o kojima se govori kršenje pravila ne samo o nejavnosti istrage, nego osnovnih moralnih pravila.

Upitan da li je trebalo da bude obavešten da se druži sa čovekom koji je pod istragom, hrvatski predsednik je upitao "ko bi ga obavestio". On tvrdi da Sigurnosno-obaveštajna agencija nema takve informacije jer ne učestvuje u krađi novca iz javnih preduzeća.

Milanović je ocenio da je ova situacija "jedan stres test gde je Hrvatska pokazala da je u problemu" i poručio da neko mora da bude najodgovorniji u državi.

Na pitanje kako bi ta priča trebalo da se završi, Milanović je rekao da je rešenje u kontroli i odgovornosti prema Ustavu, kao i podela vlasti jer je, dodao je, sve jasno propisano.

