PREPUCAVANJA PREDSEDNIKA I PREMIJERA HRVATSKE KAO U RIJALITIJU! Milanović: Ja sam mala beba u odnosu na bahatog Plenkovića!

Predsednik i premijer Hrvatske, Zoran Milanović i Andrej Plenković, nastavili su danas "medijski rat" započet hapšenjem 11 osoba u korupcionaškoj "aferi Janaf", porukom šefa države da je on "mala beba" u odnosu na, kako je rekao, "bahatog" šefa vlade.

Milanović je poručio da ni na koga nije fizički nasrnuo u parlamentu da bi mu neko poručio da se stabilizuje i upitao "šta to znači".

''Sad vidimo da imamo premijera koji ništa ne zna... Vratimo se mi na lokdaun koji je bio paušalno i traljavo osmišljen", rekao je Milanović.

Smatra da bi neko tebalo da se izvini trojici ministara iz Plenkovićeve vlade, koji su u vreme "zaključavanja" posećivali klub i vlasništvu uhapšenog šefa uprave "Janafa" Dragana Kovačevića.

Smatra da su trojica ministara "namagarčeni", ali je dodao da to ne znači da su oni u tom klubu radili nesto ilegalno.

foto: EPA / Antonio Bat

Dodao je da i da neće Plenkovića moliti da razgovaraju.

''Ja ću sutra predložiti Saboru imenovanje predsednika Vrhovnog suda, hoćemo o tome razgovarati? S kim da razgovaram o tome, sa Škorom? Očekujem da razgovaramo, ali neću ja njega moliti. Pa daj, čoveče, imamo ozbiljan problem. Imamo krdo skandala, neću prestati o tome da govorim. Nek' mi ne govore o stilu, ja na ljude ne nasrćem. Znam biti grub, ali taj nivo bahatosti nije moje područje, ja sam mala beba za to'', rekao je predsednik Republike.

Reagujući na tu izjavu Milanovića, Plenković je rekao da se iz aviona vidi da se predsednik "stabilizovao". Naglasio je da se treba vratiti glavnoj temi.

"Milanović prelazi granice civilizovanosti. Kad bi se na osnovu izražavanja oduzimale licence, predsednik bi trebao da se zabrine", rekao je Plenković.

foto: EPA / Filip Singer

"To je nezavisnost Tužilaštva i USKOK-a. To je tajnost istrage, beskompromisna borba protiv korupcije. Tako radi ova vlada. Bez obzira o kome se radi, mora odgovarati. Mi to radimo, tačno kako je propisano zakonom", rekao je premijer.

Na pitanje hoće se sastati sa predsednikom, na čemu Milanović insistira, rekao je da je to bespredmetno i da će se sastati jedino oko imenovanja ambasadora.

Javno prepucavanje predsednika i premijera počelo je hapšenjem 11 osoba osumnjičenih za umešanost u korupcionašku aferu "Janaf", kada je Milanović upitao Plenkovića zašto se čekalo 10 meseci na hapšenje Kovačevića i kako je moguće da Plenković nije znao za aferu zbog koje je bivši šef uprave tog državnog preduzeća bio pod policijskim nadzorom.

Kurir.rs / Tanjug, Foto: EPA/ANTONIO BAT

