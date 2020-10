HRVAT SE SA KORONOM BORI VEĆ POLA GODINE, RENDGENSKI SNIMAK ŠOKIRAO DOKTORE: Pluća gotovo da nije bilo!

"Bio je početak aprila i telefonom mi se javio jedan moj pacijent. Rekao mi je da ima simptome za koje misli da bi mogli biti znakovi kovida-19", ispričala je doktorka Dijana Ramić Severinac.

"Slično se osećala i njegova supruga, da bi se na kraju pokazalo da su oboje pozitivni na koronavirus. Inače, radi se o 55-godišnjem pacijentu koji je potpuno zdrav, njegov je zdravstveni karton bio gotovo prazan. Kada mi se javio, imao je laganu temperaturu, kašljao je i žalio se na čudan osećaj u plućima. Čula sam se s njim i njegovom suprugom gotovo svaki dan. Nije im se činilo da je nešto opasno", dodala je.

Dr Ramić Severinac je navela da su prošle četiri nedelje izolacije, pacijent je ponovo testiran i bio je negativan.

"Bila sam uverena da će sve biti dobro. Ali ubrzo je došao u ordinaciju i požalio da se ne oseća dobro, da je stalno umoran, da kad nešto radi brzo se umori, da ga ‘bole pluća’… Urađen mu je rendgen i videlo se da ima upalu pluća", ispričala je doktorka.

Mnogi, čak i zdravi i mladi ljudi nedeljama se, a neki i mesecima, žale na hronični umor, kašalj, nesanicu, opadanje kose, kratki dah, glavobolje, bolove u mišićima, zbog čega ne mogu normalno da funkcionišu, ali se više ne vode kao kovid bolesnici pa budu s novim dijagnozama izgubljeni u zdravstvenoj administraciji. Ipak, sve je više lekara koji upozoravaju na tzv. "dugi kovid" pacijente, odnosno, “dugotrajne kovid pacijente” koji bi morali da dobiju upravo takvu dijagnozu.

Ovih dana u Velikoj Britaniji vode se rasprave o tome da njihova Nacionalna zdravstvena služba (NHS) uvede "long covid" kao posebnu dijagnozu i da Agencija za uvođenje novih lekova i novih metoda lečenja, NICE, napravi, u saradnji sa naučnicima, smernice za lečenje takvih pacijenata.

Ovakvi pacijenti se nakon negativnog testa “izgube” iz bolničkog sistema u kojem se leči covid-19, ali zato njihovi izabrani lekari imaju potpuni uvid u ono što se dalje zbiva sa zdravljem onih koji prebole koronavirus. Drugim rečima, pacijent koji i dalje ima ozbiljne probleme zbog kovida vodi se kao pacijent s upalom pluća, a ne kao pacijent s dugim kovidom. Zato dr Ramić Severinac ima to iskustvo jer je njen pacijent s početka teksta tek pre desetak dana zatvorio bolovanje.

"Da, on više nije hteo da bude na bolovanju, ali ja ga objektivno ne bih pustila na posao jer se nije do kraja oporavio. Pokušali smo nakon rendgena da lečimo njegovu upalu pluća antibioticima, ali pomaka nije bilo i na kraju je završio na lečenju u Klinici na Jordanovcu. Njegov MSCT je pokazao poraznu sliku – pluća gotovo da nije bilo. Završio je na kortikosteroidima, odlazio je na plućnu rehabilitaciju i još se nije do kraja oporavio, premda se lečio gotovo pola godine", kaže dr. Ramić Severinac.

