HRVATSKA ZEMLJA KALAŠNJIKOVA: Evo koliko je teško nabaviti poznatu automatsku pušku na crnom tržištu i po kojoj ceni! (VIDEO)

Ovo nije prvi napad kalašnjikovim u Hrvatskoj, a novinari Jutarnjeg su ranije istraživali koliko je teško nabaviti ovo oružje.

"Posao smo realizovali za samo 50 sati u centru Karlovca, a automat smo platili 600 evra. Baš kao i mi, ovo je mogao učiniti bilo ko". Kako kažu novinari Jutarnjeg za razliku od njih, koji su oružje odmah predali policiji, mnogi ga mogu koristiti za loše stvari, recimo, ne daj Bože, ako žele da isprave loš rad institucija, isteraju pravdu ili pokažu mišiće u jednom danu svoje ludosti.

Poše nekoliko dana uzaludnih traganja došli su u kontakt sa jednim čovekom

"Popodne smo seli za sto sa čovekom kog iz grada ne poznajemo, a znamo. Nije zločinac, nikada nije osuđivan i vodi sređen porodični život. Samo dobija stvari. Kafa je trajala skoro dva sata".

„Potreban nam je kalašnjikov“, rekao sam u jednom trenutku.

Čini se da čovek nije čuo šta sam rekao, nastavio je da govori o Karlovcu iz prošlosti, gde su ljudi izlazili devedesetih i šta se u to vreme „švercovalo“. Teme su ponestale same od sebe. Tada nas je zamolio da odnesemo mobilne telefone do automobila, a on je to isto učinio i sa kamerom.

"Ne tražite dalje, smatrajte da je rešeno. Imaš sutra. Cena je 500 evra" rekao je prilično hladno, ne pitajući za svrhu.

"Pokušavamo da saznamo da li je već na zalihama ili je nabavlja. Otkriva da je njih 20 sakriveno na tajnom mestu od devedesetih, dobro su očuvani i veruje da su u vrlo dobrom stanju. Odmah posle rata zamenio ih je za neke stvari, verujući da će im jednog dana dobro doći, za neki novi rat, prodaju i zaradu, bilo šta. Tada ga nije bilo briga, a stvari se danas nisu promenile".

Kurir.rs/Jutarnji.hr

