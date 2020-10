POLICIJA PRETRESLA KUĆU MLADIĆA KOJI JE RANIO POLICAJCA U ZAGREBU: Pronašli su oružje u kući u Kutini, istražuje se motiv

Porodičnu kuću u selu Kletište kod Kutine u kojoj je Bezuk živeo sa roditeljima policija je ogradila, a ispred kuće bila su policijska vozila, preneo je Index.hr.

U toku pretrage kuće bili su prisutni roditelji napadača i njegov brat.

Pretpostavlja se da je mladić preko svog oca, ratnog veterana, došao do oružja. Prema informacijama koje su se do sada pojavile, reč je o automatskoj pušci, ali za to još nema zvanične potvrde.

Direktor policije potvrdio je da je oružje pronađeno, kao i da je policija u porodičnoj kući napadača gde želi da uđe u trag poreklu oružja i prikupi druge dokaze ili informacije o motivu.

Stric napadača, Mate Bezuk, koji živi u jednoj od susednih kuća rekao je da njegov nećak "nije bio agresivan ni korumpiran, a đavo zna šta mu je palo na pamet".

Takođe je opisao kako je saznao za napad.

"Kolega mi je poslao poruku i napisao: "Vaš nećak je pucao na policiju i navodno sebi oduzeo život". Rekao sam da o tome ništa ne znam, čuo sam na vestima da se nešto dogodilo u Zagrebu, ni na kraj pameti mi nije bilo da je on otišao u Zagreb", ispričao je Bezukov stric.

