ZAGREPČANI NEMAJU SRCA: Taksista je imao infarkt i borio se za život, a jedini mu je u pomoć pritrčao jedan stranac!

Oko 6:30, njen suprug Luke (koji je stranac i ne govori hrvatski jezik), vraćajući se iz noćne smene, naišao je na taksi koji je nepomično stajao na tramvajskoj liniji. Iza taksista bio je čovek koji je jedva disao u polusvesti.

"Trube kao životinje, niko osim mog muža ne ide da vidi zašto. Kiša pljušti, Hrvati trube i viču na Luku, zaobilazeći automobil i ne zaustavljajući se. Za volanom čovek jedva diše, polusvestan.

Zove me suprug, zovem hitnu pomoć i policiju. Nazovem ga, čujem kako tramvaj viče na njega, on mi ga daje telefonom, molim je da ima razumevanja, ne sme da se pomeri dok usluge ne stignu. Stoji mokar do kosti pored muškarca koji je prestao da diše, više ne oseća puls !!! “, napisala je na Fejsbuku žena koja je došla na mesto događaja kada ju je nazvao suprug.

"Dolazim na lice mesta. Gledam ih kako se bore za jedan život. Molim se za nepoznato biće, užasnuto činjenicom da niko nije stao pre Luke. Ko zna koliko je vremena prošlo otkako je čoveku pozlilo. Posle 7 policija nas je pustila kući, kolima hitne pomoći još uvek se bore da spasu čovekov život “, navodi se dalje u statusu.

Zagrebačka policija potvrdila nam je da je muškarac umro prirodnom smrću. Nisu nam dali više informacija.

"Srčani udar se desi bilo kome. Ništa novo. Nažalost, ništa novo nije ni reakcija ljudi u ovom gradu. Nemojte samo obići, zaustaviti se i proveriti, možda ćete spasiti život. U ovom slučaju to verovatno neće biti takav ishod, ali vredi pokušati", upozorila je. je Zagrepčanka u svom statusu na Fejsbuku.

