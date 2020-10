CEO UGOVOR U ŠVAJCARCIMA NE VAŽI! Velika pobeda u Hrvatskoj, banka mora klijentu da isplati oko 24.000 evra kamata

Županijski sud u Varaždinu tužiocu je dosudio i 187.000 kuna (oko 24.600 evra) preplaćenih kamata koje banka mora da mu isplati, a naknadno će korisnik kredita potraživati i celokupan preplaćeni iznos jer ova presuda znači da svaka strana vraća što joj je plaćeno, a ona koja je kriva još i zatezne kamate i troškove postupka.

"Konačno smo dočekali prvu pravosnažnu presudu da su čak dva ugovora u švajcarcima ništava. Za mene nikada to nije bilo upitno, ali, nažalost, izgleda da se naš najviši sud pomalo bavi i monetarnom politikom, a ne samo pravom, pa umesto da već odavno primeni praksu Suda EU koji je nedvosmisleno rekao u presudi C-118/17 da su ugovori s nepoštenom valutom ništavi u celosti, on i dalje čeka s konačnim utvrđenjima ništavnosti CHF ugovora", komentarisao je Goran Aleksić, aktivista Udruženja Franak koja je i izvestila o ishodu spora.

Aleksić je pozvao Vrhovni sud RH da reviziju po ovom predmetu, koja će se zasigurno dogoditi, hitno sprovede i primeni praksu Suda EU u Hrvatskoj.

"Naši CHF ugovori imaju ništavan i predmet i cenu, pa uz otežanu anuitetnu otplatu na štetu potrošača tu više ne sme biti nikakvih dvoumljenja", poručio je.

Sud u Varaždinu, odlukom koju su doneli Veljko Kučeković, Damir Ronić i Tatjana Kukić, potvrdio je presudu Opštinskog građanskog suda u Zagrebu kojom je utvrđeno kako su ništava dva ugovora o kreditu u CHF-u.

Stranku je zastupao splitski advokat Srđan Kalebota, a nije tražio kompletan novčani iznos koji ima pravo da dobije na osnovu ništavnosti ugovora jer je tako izbegao potencijalne velike troškove. To će učiniti novom tužbom. U obrazloženju odluke sud je naveo kako je ne vredi glavni predmet ugovora, a to je valuta kredita CHF, a takođe je ništava i cena kredita, a to je kamatna stopa koja se menjala samovoljnom odlukom banke.

"Ugovor je sagledan kao celina pa su te dve bitne odredbe ugovora u kombinaciji s anuitetnom otplatom kredita uzrokovala znatnu neravnotežu prava i obaveza, sve na štetu tužitelja", stoji u presudi.

No, možda je najbitniji moment ove presude činjenica da je u predmetu primenjeno pravo Europske unije i praksa Suda EU, posebno iz predmeta C-118/17, Dunai, gde je Sud EU izričito naveo kako ugovori s ništavnom valutom kao glavnim predmetom svakako jesu ništavni i ne mogu opstati na snazi.

Sud EU posebno ističe interes potrošača te navodi kako se kod nepoštenosti glavnog predmeta ugovora on može održati na snazi samo ako je potrošaču u interesu da ugovor ne bude u celosti ništavan. U hrvatskom slučaju franak svim potrošačima koji su redovno otplaćivali kredite apsolutno odgovara utvrđenje ništavnosti kompletnih ugovora.

"Očekujemo da se u sledećih godinu dana konačno razreše sva preostala pravna pitanja u slučaju franak, ponajpre pitanje ništavnosti ugovora, kao i pitanje restitucije za konvertirane kredite. S velikim optimizmom očekujemo nastavak sudske bitke sve do konačne pobede i do konačne ništavnosti CHF ugovora potvrđene na Vrhovnom sudu RH", zaključili su u Udruženju Franak.

Kurir.rs/Vecernji.hr

