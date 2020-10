NE ZAPOMAŽI VIŠE, IDI MAMI! TI SI LOU-LAJF: "Rat" između Plenkovića i Milanovića, pljušte uvrede i optužbe za "šmrkanje" kokaina

Hrvatski predsednik Zoran MIlanović je već uveliko čuven po svojim izjavama, takozvanim "zoranizmima", koji su u svađi sa premijerom Andrejom Plenkovićem dostigli novi nivo.

"Ne zapomaži više"

Još su pre četiri godine Zoran Milanović i Andrej Plenković jedan drugog vređali, a navodno je Milanović u jednom razgovoru spominjao Plenkovićevu majku, što ovaj s vremena na vreme ponovo iznosi u javnost, a Milanović negira.

Kada je ove godine u maju Plenković oštro "napao" Milanovića zbog odlaska sa komemoracije u Okučanima, ocenivši da je to kukavičluk, predsednik Hrvatske mu je na to odgovorio da je to veoma ružno i preporučio mu da, kako je rekao, prestane da "zapomaže".

"Mi četiri godine kasnije slušamo kako je neko spomenuo njegovu majku, i to ne u negativnom kontekstu, na sastanku u SDP-u koji je bio tajno sniman. Dosta toga, to je bezveze", rekao je Milanović.

Naime, Milanović je ranije spominjao majku Andreja Plenkovića, lekarku koja je radila u Vojnoj bolnici, aludirajući da je zbog toga sadašnji premijer bio oslobođen vojnog roka.

Plenković odbijao rukovanje

Bilo je peckanja između njih dvojice i oko mera protiv korone.

Plenković je tako u septembru upozorio građane da se ne rukuju i da se ne ugledaju na njega, kada je pružio ruku predsedniku Zoranu Milanoviću jer mu je, kako je kazao, dosadilo da odbija rukovanje s predsednikom Republike.

"Ja sam se neki dan rukovao jer mi je već dosadilo da odbijam rukovanje predsedniku Republike, ali nemojte se rukovati", rekao je Plenković, preneli su hrvatski mediji.

Ta fotografija rukovanja Plenkovića i Milanovića postala je hit u hrvatskim medijima, s obzirom na to da je reč o prvom susretu od kada je Milanović pobedio na predsedničkim izborima.

U međuvremenu je Milanović kritikovao vladine mere protiv korone.

Ko je bahat

Međutim situacija se od početka Afere Janaf i te kako zakuvala. Podsetimo, radi se korupciji u koju su umešani pojedini ministri i direktor državne firme Janaf (Jadranski naftovod).

Od sredine septembra Plenković i Milanović ne prestaju sa prepucavanjem oko toga ko je šta znao o aferi i ko bi trebalo da odgovara.

Milanović je rekao da Plenković ne može da beži od odgovornosti i da je on "mala beba" u odnosu na to koliko je premijer bahat.Plenković mu je uzvratio rekavši da predsednik prelazi granicu civilizovanosti i da bi "kad bi se na osnovu izražavanja oduzimale licence, predsednik bi trebao da se zabrine".

Ali to je bio samo početak.

"Uzmi kocku šećera"

Kada je Milanović rekao da je besan zbog te situacije, Plenković mu je brzo odgovorio: "Besnoća je velika opasnost".

"Mi imamo premijera koji ništa ne zna. Martin u Brisel, Martin iz Brisela", odmah je odgovorio Milanović.

Nastavio je u istom ritmu.

"Vidim da se igra Plenković rečima i govori o besnoći. Očito mu je pao šećer nakon što je igrao košarku. Neka mu neko da kocku šećera i neka ide sa mnom na bicikl, uzećemo čokoladu i šećer i biće mu dobro", rekao je Milanović.

Nakon otkrića da su u klub koji je imao Kovačević zalazili i Plenkovićevi ministri, predsednik Milanović je rekao da treba pitati i premijera gde je bio za vreme "zaključavanja" zbog korone.

- Šta mislite da je on išao kući da moli Očenaš?

Kada je Milanović rekao da američki državni sekretar dolazi da Hrvatskoj "uvali" F-16 avione, Plenković je to opisao kao još jednu u nizu "sjajnih izjava".

Milanović "seje seme mržnje"

Kada se u Hrvatskoj desio pokušaj terorističkog napada, premijer i predsednik su nastavili sa prepucavanjem.

Plenković je optužio Milanovića da je inspirator napada koje sada trpi od hrvatske desnice.

"Da budem sasvim eksplicitan, da ne bih njega slučajno zaboravio. On (Milanović) je taj. On je taj koji je krenuo sa etiketama, diskreditacijama, napadima koje je kasnije preuzela krajnja desnica i to doživela kao neke činjenice", kazao je premijer.

"Narikača od 50 godina"

Plenković tvrdi da je to neprijateljstvo, koje je prema njemu pokrenuo Milanović, "završilo napadom u kojem je na Markovom trgu u ponedeljak ranjen policajac.

Hrvatski premijer je tvrdio da je napad na Banske dvore bio pokušaj napada na njega, što je Milanović ismejao.

"Ako nisi dorastao poslu premijera, idi mami", bila je poruka Milanovića koju je uputio Plenkoviću.

Rekao je da je premijerski posao težak i da je Plenković u njega zalutao.

"Plenković je narikača od pedeset godina", rekao je Milanović.

"Herojski zec"

Milanović je na tvrdnju Plenkovića da je "posejao seme mržnje" odgovorio pitanjem.

"Ponovno postavljam pitanje premijeru, kojim sam ja to rečima 2016. prosuo i posuo i zasejao seme mržnje", rekao je Milanović.

Plenković je Milanovića nazvao i „piromanom prerušenim u vatrogasca“.

A Milanović mu je na to odgovorio rečima da je "Plenković puno vremena proveo na kroasanima u Briselu i Parizu, pa verovatno teže smišlja šale".

"Ponaša se kao herojski zec", rekao je Milanović i dodao kako Plenković "glumata".

"Šmrkavac" i "plameni jazavac"

Sve je međutim eskalirao time što je Plenković optužio Milanovića da se drogira.

Kada je Milanović čuo da ga je Plenković nazvao 54-godišnjim šmrkavcem, tada je postao posebno kreativan sa uvredama.

"Šta je rekao? Hahaha. To me ne vređa. To je da stanete i pogledate. Ja sam stariji od njega 3 godine i nudim saradnju. A on ode u Brisel i ponaša se vrlo neodgovorno. Sebe pravi žrtvom. Moja žena je tada prošla, majka moje dece. Šta to znači? On tada nije bio ni na poslu", rekao je Milanović.

Premijera Plenkovića u jednom je trenutku počastio epitetom "plameni jazavac".

"Do juče ne zna ništa, a danas riga vatru kao plameni jazavac. Nema opravdanja, neiskusan je, a ovo je posao za tvrde žene i muškarce", kazao je.

I tu se nije zaustavio.

"Premijer je, kazavši da sam 54-godišnji šmrkavac, aludirao da sam ja kokainski zavisnik. To je inspiracija iz septičke jame interneta. Ja imam problema sa disajnim putevima, imam alergije, ali spominjati takvo nešto može samo jedan low-life. Ja za kokain nemam ni novca", rekao je Milanović, a preneo "Jutarnji list".

Kada su ga novinari pitali zašto se svaki dan dešava neki sukob između njega i premijera, Milanović je rekao: "A od čega biste vi živeli?".

Nasilnik u rijaliti stilu

U četvrtak je na konferenciji za novinare Plenković rešio da proba da stane na kraj, kako je rekao, Milanovićevom zlostavljanju.

"Ovo što cela javnost ima prilike gledati proteklih nedelja, rekao bih od trenutka izbijanja afere, sada je već nekontrolisani izliv uvreda na razne adrese. Ovde mi se čini posebno važnim, želim javnosti da poručim da ovo blato u koje Milanović uvlači mene i druge aktere je neverovatno..Svi moji saradnici kažu da ga ignorišem. Pravimo se nevešti, nisam čuo ni video. I šta ćemo onda? Svećom tražiti nekoga ko će reći da imamo nasilnika, bulija i zlostavljača koji ne radi ništa konkretno. Ništa nisam konkretno video ni čuo sve ovo vreme", rekao je on.

On je rekao da ne može da se pusti da neki nasilnik radi šta hoće.

"E to tako ne ide. Daljnja polemika meni šteti, njemu ne jer je to, kako kažu njegovi magovi, Kardašijan trend. Tu ćemo podvući crtu i tome se politički usprotiviti", rekao je Plenković, poredeći ponašanje Milanvića sa onim iz rijaliti programa poput emisije porodice Kardašijan.

