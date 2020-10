HRVATSKO OSTRVO KOJE NE ZNA ZA KORONU: Virus ne žele ni da pominju, ali zato imaju pravi bejbi bum! Evo u čemu je njihova tajna

Na Lastovu, nekih pet sati trajektne vožnje od Splita, ostrvu sa 760 stanovnika, od februara, kada je u Hrvatskoj zabeležen prvi korona-slučaj, do današnjeg dana niko, baš niko nije zaražen.

I baš naprotiv, na Lastovu se taman usred korone događa bejbi bum. Ove godine čeka se deset beba, a između njih je i nekoliko trudnica koje termin imaju od kraja januara do sredine februara.

"Ne pitajte ništa, nema se tu šta pričati. Nemamo se šta hvaliti. Ajme, ne pišite o tome, još ćete nam je samo dovesti. Nema korone, pa šta, kao da je to važno, nije to za diku u ova gruba vremena. Ajte šta ćete to spominjati, ma ko da to svi moraju znati, mora se samo umreti. A šta se čudite, pa na Lastovu nema ni zmija, niti one ne mogu ovde preživiti, pa da će nam korona doći. Ajte i vi i ona dođavola, šta je spominjete, ne želimo je ni čut ni vidit", ovako su reagovali meštani na pitanja novinara o koroni. Kažu, kao da je celo Lastovo proglasilo zavet ćutanja.

foto: Profimedia

Međutim, kako Lastovo devet meseci od izbijanja pandemije nema nijedan slučaj odgovorila je šefica Kriznog štaba Lastova Margaret Hropić.

"Nemamo konkretnih objašnjenja zašto nema slučajeva korone sve ovo vreme. Imali smo prometno leto, podosta turista, živi se isto kao i na svim drugim područjima. Ljudi i krše i poštuju mere, nema naprosto nikakvog drukčijeg, posebnijeg ponašanja koje praktikujemo u našoj zajednici. Živimo kao sav ostali svet. Zatvorena smo sredina, iza nas je, turistički gledano, uspešno odrađeno leto. Možda nam je jači kolektivni imunitet. Područje je zbog prirodnog okruženja energetski jače. Zahvalni smo Bogu i nadamo se da će nas sačuvati i dalje. Možda se objašnjenje krije u nekom nematerijalnom razlogu, imam prostora za verovanje u takvu opciju", kaže Hropićeva.

Jedan od najvećih tamošnjih preduzetnika Marčelino Simić, vlasnik jednog od najpoznatijih restorana, kaže: "Toliko je sveta prošlo, a je li se ko zarazio - nije, je li ko imao temperaturu - nije, je li korona došla - nije. Imali smo dva, tri slučaja samoizolacije, ali od našeg sveta koji su došli na ostrvo, pa su morali proći i tu meru. I sve je bilo zdravo. Zašto? Nema na otvorenom, draga moja, korone, tu ona ne može opstati. Na celom ostrvu ima malo ljudi na 50 kilometara kvadratnih. A na Lastovu vlada i jedna posebna energija koja nas sve skupa čuva", kazao je.

