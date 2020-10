EPIDEMIOLOG KOLARIĆ UPOZORAVA: Sistem u Hrvatskoj je malo probušen, moglo bi da bude i do 5.000 zaraženih dnevno

Epidemiolog profesor dr Branko Kolarić, član vladinog naučnog saveta, prognozira da bi u Hrvatskoj moglo da bude i do 5.000 novozaraženih dnevno, mada je, kaže, nezahvalno davati bilo kakve procene.

"Ovo što se sada beleži u Hrvatskoj je eksponencijalni rast i ono što jako zabrinjava je popunjenost kapaciteta bolnica i zdravstvenog sistema", rekao je Kolarić.

On je gostujući sinoć na RTL-u rekao da je epidemiološki sistem praćenja trenutno "malo probušen" i, kako je naveo, "curi na sve strane".

"Imamo jedno lokalno širenje epidemije i nije više pod kontrolom kao što je bilo. Dokle mogu ići brojke, zavisi. Ako bi se nastavilo ovim tempom, to može biti tri, četiri puta više nego što smo beležili so sada dnevno. To bi moglo biti i više od 5.000 zaraženih dnevno. Kada je ovako visok postotak zaraženih, onda treba povećati i kapacitet testiranja'', kazao je Kolarić.Ako broj novozaraženih dostigne 2.000 ili 3.000 dnevno...

Prema nekim prognozama, ukoliko broj novozaraženih virusom korona bude iznad dve ili tri hiljade na dnevnom nivou, zdravstveni sistem u Hrvatskoj doći će do svog optimuma, izjavio je danas novinar zagrebačkog RTL-a Boris Mišević.

Kako je naveo za TV Prva, prethodnih dana u Hrvatskoj su zabeležene rekordne brojke novozaraženih, koje su rasle tri dana zaredom, ali juče je taj broj bio 824 i sada se čeka da se vidi šta će biti u toku ove nedelje.

"Čekamo da vidimo da li će ove nedelje biti broj iznad dve ili tri hiljade ili će biti u padu. To će biti ključno za funkcionisanje medicinskog sistema. Za sada bolnice još uvek imaju mesta, a alternativne lokacije su već spremne", kazao je Mišević.

Ono što brine hrvatsku Vladu jeste što među medicinskim radnicima ima dosta onih koji su zaraženi ili su u samoizolaciji, naveo je Mišević i dodao da ako se nastavi trend rasta broja zaraženih i bude iznad dve hiljade, briga je da li će biti dovoljno medicinskih radnika koji treba da zbrinu sve obolele.

Razlog zašto medicinski sistem još uvek funkcioniše jeste što samo pet ili 10 odsto zaraženih zahteva bolničku negu, dok oko 20 - 30 odsto ima simptome, kazao je Mišević i naveo da još uvek ima dosta asimptomatskih slučajeva.

"Udeo onih koji zahtevaju bolničku negu još se ne povećava", naveo je Mišević.

Prema njegovim rečima, kada se broj novozaraženih u Hrvatskoj uporedi sa nekim zemljama poput Češke, onda i nije veliki, ali ako se poredi sa Srbijom jeste.

