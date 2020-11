NAUČNIK IVAN ĐIKIĆ O PANDEMIJI: Hrvatska još nije dostigla vrhunac epidemije korone, uvođenje restriktivnih mera je neophodno

Hrvatski naučnik sa Gete instituta u Frankfurtu Ivan Đikić smatra da Hrvatska još nije dostigla vrhunac epidemije korona virusa i da on tek predstoji.

Prema njegovim rečima, svi podaci ukazuju da je Hrvatska verovatno još uvek na uzlaznom delu većeg talasa pamdemije jesen-zima.

Ukazuje da upravo zbog toga treba biti vrlo pažljiv i dobro se pripremiti tehnologijama, merama, zdravstvenim sistemom i pravilnim komuniciranjem na dugotrajniju borbu s ovim virusom.

O tome je, ukazuje, vrlo argumentirano govorila nemačka kancelarka Angela Merkel u svom obraćanju.

Dodao je i da Hrvatska nema kontrolu nad ovom panedmijom jer se virus "širi puno brže nego što govore podaci testiranja.

Iako, kaže, mnongo zemalja već kreće u delimični ili potpuni "lokdaun", Hrvatska im se još nije priključila, a Đikić se sa tim ne slaže.

Kao posledicu izbegavanja zaključavanja, Đikić vidi u velikom broju umrlih, koji je 10 puta viši u odnosu na proletos.

Umesto da, kako kaže, Vlada Hrvatske objavi jasno da je to njena zvanična strategija i da se preuzmu rizici, vlast uverava građane da to nije istina i da su do sada preduzete mere dobre, kao i da smanjuju širenje zaraze.

Brojevi to, međutim, demantuju, kaže Đikić za hrvatski Javni servis.

Tvrdi da se medijske izjave i podaci prilagođavaju politici što je upravo suprotno onome što je rađeno proletos.

Tada je Hrvatska, ističe, bila uspešna jer je pratila nauku i tačne podatke.

Đikić i dalje insistra da je uvođenje novih restriktivnijih mera u Hrvatskoj neophodno. Dodaje da to ne znači nužno da treba uvesti meru zaključavanja, jer, kako kaže, tu su još mnoge mere koje se mogu uvesti.

On govori o više od 20-tak mera koje bi mogle biti uvedene pre zaključavanja među kojima su, dodaje zatvaranje klubova, kafića i barova.

Smatra da pravilnim merama mogu da se ograniče štete u privredi, jer, kako ističe, najveća opasnost za privredu je nekontrolisano širenje virusa i ulazak u fabrike, firme.

"Takav gubitak kontrole nad ovim virusom će posledično dovesti do većih ekonomskih gubitaka nego dobro planirani restriktivni plan s poštednim delovanjem na ekonomiju", kaže Đikić za HRT.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir