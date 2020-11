HRVATSKA POOŠTRAVA MERE ZBOG KORONE: Okupljanja do 25 ljudi, kafići rade do 22 sata, noću nema prodaje alkohola

Trenutno aktivnih slučajeva u Hrvatskoj je 18.193.

Prosecna starost testiranih je 43 godine. Na bolničkom lečenju je 1.992, 217 je na respiratoru.

Broj preminulih od početka epidemije u Hrvatskoj je 1.257.

foto: EPA/ANTONIO BAT

Zbog teške epidemiološke situacije hrvatski krizni štab je uveo nove mere koje će stupiti na snagu od ponoći.

Javna okupljanja se ograničavaju na 25 ljudi, umesto na 50 koliko je važilo do sada; venčanjima može da prisustvuje najviše 15 ljudi, sahranama najviše 25, bez izjavljivanja saučešća bliskim kontaktom; obustavlja se rad većine ugostiteljskih objekata, onima kojima rad nije obustavljen ograničava se radno vreme do 22 sata; zabranjuje se prodaja alkoholnih pića od 22 sata do 6 sati ujutru; za okupljanja koja nisu ograničena na 25 osoba, a to su profesionalni umetnički programi, bioskopske projekcije, verski obredi i sednice predstavničkih tela uvedena su dodatna ograničenja i broj prisutnih ograničava se na veličinu prostora i za svaku osobu moraju biti osigurana četiri kvadratna metra prostora.

foto: EPA/ANTONIO BAT

Mere će trajati najmanje do 15. decembra, a njihovo sprovođenje kontrolisaće policija.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir