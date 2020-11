U SELIMA U OKOLINI SINJA SE POJAVILI VUKOVI? Snimci kruže po društvenim mrežama, dojave su sve češće (VIDEO)

U okolini Sinja navodno su se pojavili vukovi koji se spuštaju sve do naselja, javlja portal Ferata. Tako su se pojavile dva snimka iz sela Brnaze i Donje Glavice na kojima se vide životinje koje bi mogle da budu vukovi.

Prvi video snimljen je u Brnazama, a drugi pre desetak dana u Donjim Glavicama kod Piketa. Snimak se pojavio na Fejsbuk stranici Selo Glavice - Sinj.

Na snimcima se vidi kako životinja trči.

"Mi imamo sve češće dojave o vukovima u naseljima. Populacija vuka u našim krajevima poslednjih nekoliko godina je u porastu, a u potrazi za hranom vukovi se neretko spuštaju i u naseljena područja. Ovo što je na snimcima lako se može zameniti sa šakalima ili mešancima (vuka i psa). Nije sve što se vidi po snimcima vuk, ali je važno upozoriti da se njihova populacija povećava", kazao je predsednik Lovačkog društva Sinj Ivica Maganić. On je potvrdio da je u ovim slučajevima zaista raeč o vuku.

U inbox smo zaprimili još jedan videozapis vuka snimljenog prije desetak dana s gornje strane Piketa u Donjim Glavicama...Da li je riječ o istoj jedinki koja je snimljena danas u Brnazama ili pak ne(na vama je da prosudite),no ovo je zasigurno dokaz da se vukovi sve više spuštaju u naselja u potrazi za hranom...🐺🐺 Posted by Selo Glavice-Sinj on Monday, 23 November 2020

Maganić kaže kako vukovi u principu ne napadaju ljude. Poslao je i apel uoči svinjokolja.

"S obzirom na to da sada idu svinjokolji, apelujem da se ostaci životinjskog otpada odlažu na propisan način. Događa se da se životinjski otpad baca svugde, u blizini naselja, a vuk dolazi u potrazi za hranom i ne treba onda čuditi da dolazi u naseljena područja", kaže Maganić.

"Ako i jeste vuk, to nije ništa neobično"

Stipe Kokić, veštak pri Državnoj upravi za zaštitu prirodne baštine, nije siguran da je reč o vuku.

"To što je netko nešto video i snimio ne znači da je video vuka jer su snimci i fotografije nejasni i ne može se sa sigurnošću reći da li je zaista reč o vuku. Na fotografiji može biti šakal ili neki pas, kojeg je neko negde ostavio i koji se sada vraća u naseljena područja", kaže Kokić.

"Ako i jeste vuk, to nije ništa neobično. Počele su aktivnosti lovaca, stanište vukova je narušeno i vukovi su u potrazi za mirom i sigurnošću spuštaju s planine. Sinjsko polje je koridor kojim se vukovi kreću s planine, preko Gljeva, Gale i Cetine do Mojanke. No, populacija vukova u Sinjskom polju je vrlo mala, zapravo postoji još jedan ili nijedan. Vukovi odrastaju u čoporu i dok je poslednji iz čopora živ, kretaće se koridorom kojim su se kretali njegovi roditelji", kaže Kokić.

Kurir.rs/Index.hr

Kurir