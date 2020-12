MILANOVIĆ U MAJSKIM POLJANAMA: Građani su očajni i preplašeni! Država već pomaže, radi sve što može (VIDEO)

Hrvatski predsednik Zoran Milanović posetio Majske Poljane, mesto koje važi za jedno od nateže pogođenih zemljotresom.

"Duboko saučešće porodicama ljudi koji su stradali, ovde je stradalo petoro ljudi, kao nekakva kletva, velika zahvalnost svima koji pomažu, i onima kojima je to posao i i oni koji volontiraju. To je opšte mesto u čitavoj hrvatskoj istoriji. Moraju znati da smo uz njih, u ovavkim situacijama nema Zagreba, Petrinje, svi imamo jednako pravo na novi početak. Ovde je poginulo petoro ljudi, zla kob, šta da kažem.

Vojska pomaže kako može, nažalost u kasarni u Petrinji nema vode, nevolja nikad ne dolazi sama", rekao je Milanović.

"Država već pomaže, radi sve što može, ali ja nisam predsednik vlade. Ljudi, građani su očajni i preplašeni. Ljudi u Petrinji su juče bili i besni, zbog osećaja da su ostavljeni i zaboravljeni", dodao je.

"Ne dao bog ovakve krize. Ovako mala mesta jedva preživljavaju, i Petrinja kao grad je bila pod Varaždinom, taj grad je nekad bio veći od Siska, ceo centar grada je jedan mali kulturni spomenik. Ljudi se osećaju ostavljenima u Petrinji"

Ovo je uvek bio siromašan kraj, ali u poređenju nekih krajeva u bivšoj državi i ne tako jako siromašan. A sad govoriti da je odgovorna ova ili ona vlada, jer se srušila kuća... Sad sam došao iz Strašnika gde se kuća jedne stare žene srušila kao kuća od karata... Skoro je poginula.

U Strašniku kažu da je to jedno od mlađih sela, a tamo je prosečna starost meštana 50 godina. To nije baš mlado. Ne bih ni u koga upirao prstom", dodao je on.

