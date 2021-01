SINIŠA ZAVRŠIO POD RUŠEVINAMA DOK JE RAZNOSIO POŠTU U PETRINJI: Kao neki film, kao da nisam ja! Osećao sam da mi ponestaje vazduha

Kako prenose hrvatski mediji, kamere su ga snimile kada ga je Hitna pomoć prevezla u bolnicu u Sisku. Kada su ga zatrpale ruševine, slomio je pet rebara. Siniša ističe da ruševine svog grada još nije video uživo.

"Kao neki film, kao da nisam ja. Koliko se sećam, doktor me je pitao gde me boli. Baš onako jako, onda sam pokazivao ka prsima. On kaže sa leve strane, ja govorim da", kaže ovaj 24-godišnji poštar iz Petrinje za RTL.

Tog utorka na njegov auto pao je deo zgrade Prve osnovne škole i priklještio ga.

"Vidiš cigle kako padaju. Grozno, baš grozno. Osećao sam da me pritiska i da mi ponestaje vazduha", ispričao je Siniša i kaže da se bojao.

"Ne da sam se bojao, ko god kaže da se ne boji ničega, to je laž. Ne mogu da objasnim, posebno iščekivanje kad ne možeš nikuda. Vatrogasci su uspeli da podignu komad, a onda su me izvukli kroz vrata suvozača izvukli... Malo po malo i izvukli su me napolje" ispričao je Siniša.

Kako prenose hrvatski mediji, njegov oporavak teče dobro, a na posao će moći da se vrati tek kada sanira povrede.

"Poštu ću ostavljati kome može da se ostavi... Nije da jedva čekam da ponovo počnem da radim, već jedva čekam da vidim da li su ljudi dobro, jesu li uspeli da se snađu. Jednostavno da razmenimo koju dobru reč", kaže Siniša.

Kurir.rs/RTL

Kurir