UKRADENIM TABLICAMA DO BESPLATNOG GORIVA: Pao Hrvat koji se 4 godine vozio na tuđi račun!

Prema navodima Primorsko-goranske policijske uprave, on je više puta uklanjao registarske tablice sa tuđih automobila na području Rijeke, samostalno ih montirao, a zatim je otišao do benzinske pumpe, natočio gorivo do vrha i pobegao.

Prema podacima primorsko-goranske policije, to je učinio 15 puta, od maja 2017. do januara 2021. godine. Da mu se ne bi ušlo u trag, točio je gorivo na području Rijeke, Opatije, Lovrana, Matulja, Kastva i Viškova, a svaki put bi napravio trošak od oko 60 evra. Nakon bekstva sa pumpe, vratio je registarske tablice u vozilo ili pored vozila iz kojeg ih je prethodno ukrao. Policija navodi da je ukupna vrednost goriva koje je na ovaj način otuđio 1000 evra.

Osumnjičeni star 35 godina krivično je prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu nakon okončanja kriminalističke istrage, ističu u PU primorsko-goranskoj.

Kurir.rs/Jutarnji.hr

Kurir