BANIJU POGODILA NOVA NEPOGODA: Zbog niskih temperatura izdata upozorenja, posebno hladno biće na potresom pogođenom području

Najniža temperatura izmerena je na Zavižanu i iznosila je -12, ali uz brzinu vetra od 6 m / s, senzacija temperature bila je -21 stepen.

DHMZ izveštava da će danas u severnim kopnenim oblastima povremeno biti više oblaka, a slab sneg mogao bi da padne uveče. Najviša dnevna temperatura na kopnu biće od -1 do 4, na Jadranu od 5 do 10 ° C.

Takođe su objavili ažurirani grafikon hladnog talasa. Prema njenim riječima, najhladnije će biti u Gospiću u petak i subotu. U nedelju i ponedeljak najniže temperature biće i u Gospiću, ali i u Karlovcu, Dubrovniku i Splitu.

Krajem ove nedelje i početkom sledeće biće hladno u Osijeku, Zagrebu, Kninu i Rijeci. Tokom subote najniža jutarnja temperatura na kopnu kretaće se od -10 do -5, na Jadranu od -3 do 2 ° C. Najviša dnevna na kopnu biće između -3 i 1, a na Jadranu od 3 do 7 ° C.

DHMZ je takođe objavio posebnu prognozu za područje Banovine koje je oštećeno u zemljotresu. Jutros će biti delimično sunčano, popodne promenljivo oblačno, ali uglavnom bez padavina, samo ponegde prema kraju dana može biti vrlo malo snega. Vetar uglavnom slab. Biće hladno sa najvišom dnevnom temperaturom od 0 do 3 ° C, koja će uveče znatno pasti.

U subotu će biti promenljivo oblačno i dalje hladno, a povremeno je moguć uglavnom slab sneg. Duvaće slab do umeren severni i severoistočni, a sredinom dana kratko vreme mogu biti jaki udari. Jutarnja temperatura biće između -9 i -5, a najviša dnevna između 0 i 3 ° C.

Kurir.rs/Telegram.hr

Kurir