SOTONE, SINOVI ZLA: Neki hrvatski katolici ne gledaju blagonaklnono na vakcinisanje pape Franje i pape Benedikta!

Međutim, izlivi besa ne mogu se porediti s bujicom mržnje koju je papa Franja izazvao među nekim hrvatskim katolicima kada je usporio proces kanonizacije Alojzija Stepinca, ali svedoči da mnogi proglašeni katolici među Hrvatima ne poštuju stavove Katoličke crkve i vjeruju u smešne teorije zavere.

Tako fanatik na vesto vakcinaciji dvojice papa piše: "To je to. Sad kada treba objaviti antihrista i kraj priče. Žig je stigao. Neće moći da kupuje, neće moći da prodaje i progoniće ga braća i otac. koji nema antihristov pečat. To je zapisano u Svetom Pismu i ovo ne izgleda kao da je ono što je opisano ". Drugi uopšte ne veruje da su vakcinisani: "Novinari sve izmišljaju ..." Treći dodaje: "Ovo je velika laž".

Neki se ne ustručavaju da vređaju Franju i Benedikta, pa im se obraćaju sa: "Satana!", "Sinovi obmane i zla", "Soroš" i slično.

Postoje i oni vernici koji veruju da vakcina ne pomaže, već samo Bog: "Umesto da kažu: Pokajte se, kaže da se vakcinišete".

Ima i onih koji su nezadovoljni pastirskim radom dvojice papa.

"Zar pape, biskupi, sveštenici i vernici nemaju drugog posla osim da reklamiraju vakcine? Zar oni koji umiru od gladi, žeđi ... ne zaslužuju da budu spašeni? Molimo se za naše pastire, jer je to itekako potrebno, posebno danas u ovoj situaciji kada Sotona napada više nego ikad ", piše hrvatski katolik.

Neki su takođe uvereni da je činjenica da su pape vakcinisane protiv krune "konačni pad Katoličke crkve".

Naravno, nije moglo bez pominjanja masona.

"Masonerija pruža" moralni model "da se pokori što više katolika", rekao je jedan fanatik, koji je papu Franju očigledno smatrao masonom.

