NJIHOVE SUZE SU DIGLE HRVATSKU NA NOGE: Prevaranti se pretvarali da su bolesni, a sada prete onima koji su im uplatili novac VIDEO

Sve je više ovakvih slučajeva, a neke poznate osobe, poput glumice Marijane Mikulić, koja je Dinu Ljutiću često slala novčanu podršku za lečenje supruge Ana-Mari, nasedaju na takve priče. Zaista joj je dijagnostifikovan rak sa metastazama po cijelom tijelu, ali ovog oca dvoje sinova zagrebačko Općinsko državno odvjetništvo sada sumnjiči za prevaru i pranje novca. Istraga je u toku, a Ljutić je u pritvoru.

Robert Matalin iz Dubravice jedan je od onih koji je takođe došao na stub srama pretvarajući se da ima leukemiju, a nakon što je u julu 2018. emisija Provereno sa devojkom Doris Gregorina sve otkrila, navodno je pobegao u Tursku. Njegovi plačljivi apeli u televizijskim izveštajima pokrenuli su Hrvate. Tvrdio je da boluje od akutne meloične leukemije koja je posledica raka testisa, ali nije bilo medicinskih nalaza koji to podržavaju.

Štaviše, dr Sandra Bašić Kinda, koja radi na hematološkom odeljenju u KBC-u Zagreb, rekla je da on nije njen pacijent. Matalin je zaista bio bolestan - imao je rak testisa od kojeg je uspešno izlečen. Međutim, prikupio je novac za odlazak na transplantaciju matičnih ćelija u Turskoj radi lečenja leukemije, tvrdeći da u Hrvatskoj ne može izvršiti transplantaciju jer nema adekvatnog davaoca, te da mu ostaje samo haploidentična transplantacija, odnosno ona u kojoj davalac ne mora biti sto posto. usklađena i čija je cena 150 hiljada evra.

Fondacija Ana Rukavina, čije je ime korišćeno, takođe se ogradila od kampanje prikupljanja sredstava. Ubrzo je otkriveno da se operacija, za koju je rekao da se izvodi u samo tri zemlje - Sjedinjenim Državama, Nemačkoj i Turskoj, sprovodila i u Hrvatskoj. Predstavio se kao teško bolesni otac maloletnog deteta i u samo nekoliko mjeseci prikupio više od 400.000 kuna. Akciji pomoći pridružile su se brojne poznate ličnosti koje su poverovale u njegovu srceparajuću priču, među njima je bio i fudbaler Vedran Ćorluka. Vraćajući se iz Turske, Matalin je počeo da preti onima koji su tražili njihov novac, pa je u poruci napisao: „Slomiću vam ruke i noge, a vi sada idite i prijavite me policiji“. Njegov brat Milan na Fejsbuku se potom izvinio svima koji su uplatili novac.

"Žao mi je, kao i mojih roditelja i cele porodice, što je na takav način iskoristio vas i nas. Kao što i sami znate, nažalost on je to zloupotrebio i učinio veliku sramotu sebi i svojoj porodici, pa vas kao njegovog brata moram obavestiti da njegov plan nije u potpunosti uspeo. Uskok je blokirao račune, tako da će novac prikupljen vašom mukom državne institucije, nadamo se, biti prebačen u prave ruke onih kojima je očajnički potreban. Svima nam je teško, a još više vama. Ali bar biste trebali znati da dugo nije koristio vaš teško stečeni novac. I neka i njemu i njegovoj devojci (ukoliko ne dokažu suprotno) presude vlasti i dragi Bog".

Dve i po godine kasnije, Ured za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala još utvrđuje šta se dogodilo, potvrdilo nam je zagrebačko Opštinsko državno odvjetništvo. "U vezi sa slučajem Roberta Matalina, želeli bismo da vas obavestimo da je istraga u toku, a kako je ponašanje tokom istrage u skladu sa članom 206. Zakonika o krivičnom postupku tajno, ne možemo vam pružiti informacije o slučaju", odgovorili su.

Prema nalogu Opštinskog državnog tužilaštva, i dalje provodimo istrage, naime, reč je o složenoj i zahtevnoj istrazi koja uključuje veliki broj svedoka i oštećenih za moguću kasniju optužnicu, kažu u zagrebačkoj policiji.

Fondacija Ana Rukavina tvrdi da su još jula 2018. godine policiji prijavili slučaj zloupotrebe imena Fondacije i dobili povratnu informaciju da je slučaj prosleđen Kriminalističkoj policiji. Upit smo uputili i Ministarstvu rada, penzijskog sistema, porodične i socijalne politike, gde su izvršili uvid u evidenciju izdatih rešenja kojima se odobrava sprovođenje humanitarnih akcija prema Zakonu o humanitarnoj pomoći i utvrdili da je u periodu od 1. novembra 2015. do 15. januara 2021. godine Robertu Matalinu i Doris Gregorini nije doneta nijedna odluka kojom se odobrava sprovođenje humanitarne akcije, odnosno Ministarstvo je do sada nije dobilo.

Istakli su i da pitanje donacija nije obuhvaćeno Zakonom o humanitarnoj pomoći jer je ovo područje regulisano posebnim zakonima iz nadležnosti Ministarstva finansija, a organizator nije dužan da ih prijavljuje nadležnom pravnom tijelu u županiji ili Gradu Zagrebu. prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Za krivično delo prevara iz člana 236 propisa Krivičnog zakonika Sankcija je od šest meseci do pet godina zatvora. Ako je nastala značajna materijalna šteta, propisana je kazna od jedne do osam godina zatvora. Robert Matalin je, međutim, još uvek slobodan čovek. Sa devojkom Doris dobio je ćerku koja ima 11 meseci. Žive u porodičnoj kući njegovih roditelja, a komšije nam kažu da ga svakodnevno viđaju kako vozi luksuzni BMV. U strahu ne žele da se pojavljuju u javnosti, ali mole nas da im se ne pominju imena.

U maju prošle godine Matalin je osnovao i obrt Leader Rider, registrovan u ulici Ivana Meštrovića 35 u Sesvetama. Na veb stranici simple-cv.hr navodi se da je delatnost kompanije taksi usluga i da poslovni subjekt redovno isplaćuje zarade i nema poreski dug. Na stranici Moj posao donedavno je postojao oglas u kojem je Matalinova kompanija tražila deset vozača na platformama Uber i Bolt u Zagrebačkoj županiji.

"Na obe platforme radite paralelno, dajemo vam vozila koja ćete koristiti privatno, što znači 24 sata dnevno. Ako imate svoje vozilo i želite da ga vozite, ono ne sme biti starije od sedam godina i mora imati pet vrata, tada je zarada mnogo veća jer nema troškova iznajmljivanja. Vozite naša vozila (cena zakupa nedeljno je stvar dogovora). Radite kad vam odgovara, uplata je svake nedelje, gotovina je kod vas tokom nedelje, blokada računa nije problem. Naša provizija je 10% prometa koji ostvarujete nedeljno, a sve ostalo je vaša zarada.

Ako ostvarite promet od 4000 kn nedeljno, 400 kn je naša provizija, od 900 do 1100 kuna je najam automobila (ovisno o modelu) i oko 900 kn trošak goriva (ovisno o kilometraži). To znači da vam ostaje neto plata od približno 1.500 do 1.800 kuna nedeljno, a najvažnije je da vam šef ne visi oko vrata (realno nas viđate jednom nedeljno na računu), navodi se u oglasu.

Novinari su pokušali da dođu do Roberta Matalina, ali njegov broj ne može da se nađe nigde na Internetu, a svi profili na društvenim mrežama koje je imao - netragom su nestali. Uspeli smo da stupimo u kontakt sa njegovom devojkom Doris Gregorina koja nam je u početku rekla da joj pošaljemo pitanja na koja će odgovoriti na sledeći dan: "Razgovarala sam sa porodicom i odlučili smo da ne dajemo izjave. U svakom slučaju hvala, ali u početku moja ćerka je na mom mestu “.

Robertov otac Josip, kod koga su novinari došli, samo je kratko rekao: "Ne podsećajte me na to šta se dogodilo, pustimo to na miru. Nije bilo lažno, ali hajde, pustimo to. Neka otvori firmu, neka USKOK istraži ... “, bilo je sve što nam je rekao.

Nešto rečitiji bio je Franjo Matalin, Josipov rođak, koji je bio ogorčen na sve što se dogodilo.

"Morao je da upadne u neko društvo, pa je morao da im ga da. Neka mafija, ko će ga znati? Slušaj, prikupio je pola miliona, sada nema ništa. U kući nije ništa radio, pa gde je taj novac? Otvorio je firmu, koliko znam o taksiranju, iznajmljuje automobile. Ljudi pričaju o tome čiji su automobili, da li se iznajmljuju, kupuju li ...? Nije mi jasno kako će zaposlenima biti isplaćene zarade, ali sam jako sumnjičav prema svemu tome. Za njega rade dvoje ili troje ljudi, kaže se. Redovno se čujem sa njegovim ocem Josephom, mojim rođakom. Bila je velika sramota za njih, ali na kraju su sve savladali. Znam da je Robert imao dete sa Doris, žive zajedno sa njegovim roditeljima", zaključio je Franjo Matalin.

Kurir.rs/Slobodna Dalmacija

Kurir