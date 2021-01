MILANOVIĆ NA UDARU ZBOG NAPUŠTANJA SKUPA U ZADRU: Ne prestaju da pljušte kritike od strane HOS-ovaca i pojedinih hrvatskih medija

Pripadnici nekadašnjih paravojniih Hrvatskih odbrambenih snaga (HOS), koji su se našli na obeležavanju godišnjice, kritikuju Milanovićevu odluku.

"Jesu li nas 93. tražili da budemo u protokolu", upitao je jedan od pripadnika HOS-a.

I dok organizatori tvrde da pripadnici HOS-a, u čijem grbu se nalazi i ustaški pozdrav "Za dom spremni", nisu predviđeni protokolom obeležavanja, HOS-ovci tvrde drugačije.

"Trebalo je da budemo, ali neko je to zaboravio", rekao je jedan od pripadnika HOS-a i dodao da ih "Milanović davno bacio u đubre".

Ante Baraba Knez, sekretar Udruženja HOS-a Zadar tvrdi da je njihovo učestvovanje u današnjem obeležavanju predviđeno protokolom.

"Ja sam lično u protokolu, moj predsednik je u protokolu, mi smo u protokolu kao i sva udruženja iz rata. Prilikom dolaska nam je rečeno da ljudi koji su u protokolu idu na polaganje venaca", rekao je.

Ne treba im, kazao je, predsednik koji nije spreman da dođe među branitelje i pokloni se žrtvama.

"Nije bilo vređanja, to nam nije bilo ni u planu. Mi smo se postrojili, protokol je počeo, imamo maske, niko nam ne može osporiti naše, a on što je napravio u Novskoj, to je napravio i sad", rekao Baraba Knez, prenela je zagrebačka N1 tv.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir