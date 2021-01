UZ PESMU HANKE PALDUM ZAIGRALI KOLO U KOVID BOLNICI: Skandalozni snimci medicinara iz najveće hrvatske ustanove tog tipa

Ovo je bolnica Covid ranije ovog meseca. Harmonika ukrašena novčanicama, alkoholom, glasnim pevanjem. Medicinske sestre i pomoćno osoblje igraju kolo. Nema daljine, nema maske. Ova situacija je naljutila neke njihove kolege koji su nam dali snimak. Jedna od njih je takođe poslal pismo. Kaže da za preko 20 godina radnog iskustva nije doživela ništa slično.

"U ovakvim situacijama me je sramota biti medicinska sestra. To nisam doživeo u svojih 20 godina iskustva. Nepoštovanje epidemioloških mera, alkohol u potocima, tamburaši, pesma i ples. I sve to u bolničkom području u režiji osoblja. Ne znam ko je u bilnici dozvolio bend i da li je znao za to, ali očekujem sankcije za aktere ovog događaja i da se spreči u budućnosti. Borimo se protiv virusa i širimo ga sami. Ljuta sam i razočarana "

Vršilac dužnosti direktora KB Dubrava upoznat je sa slučajem danas. „Pa, vidite, snimak vidim prvi put i iznenađen sam, ali morate mi dati vremena da utvrdim činjenice, okolnosti i da vam dam detaljniji odgovor na to“, rekao je Ivica Lukšić, vršilac dužnosti direktora KB Dubrava.

Na pitanje da li je bilo reči o tom snimku u bolnici, rekao je: Nisam dobio te informacije.

"Iznenađen sam, ali morate znati da ljudi vredno rade u bolnici i da moram da vidim sve okolnosti zbog kojih sam mogao da vam kažem nešto detaljnije. Kada utvrdimo okolnosti, obavestićemo vas", rekao je.

Na pitanje da li će biti sankcija i kakve se sankcije mogu izreći za takvo neprimereno ponašanje, naglasio je: "Rekao bih u ovom trenutku da mi date vreme da utvrdim okolnosti. Tada ćemo postupiti u skladu sa onim što smo utvrdili."

Trenutno je nepoznato koliko je zaposlenih u vreme e bilo na dužnosti da se brine o bolesnicima, a koliko ih je ostalo nakon završetka posla. Prema odeći, ovo je teško zaključiti, jer u bolnicama Covid osoblje tačnije nosi zaptitnu odeću preko svoje, ne nose klasične uniforme medicinskih sestara i pomoćnog osoblja. Iako je građanima zabranjeno da okupe više od deset ljudi u svojim domovima, iz najviše dva domaćinstva, a propisane su i kazne, bolnica koja brine o pacijentima iz Covida očigledno ne brine o tome.

Kurir.rs/RTL.hr

Kurir