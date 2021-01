SRPSKO SELO U HRVATSKOJ I POLITIČARI ZAOBILAZE: U Drenovcu nema struje, interneta, mobilnih, a jedini put do njega vodi preko BiH!

Do ovog sela, koje ima samo četiri stanovnika, dolazi se preko teritorije suseda. Kako javlja RTL Danas, stanovnici Drenovca Osredačkog nemaju internet ni signale mobilnog telefona, a pošto zavise od nedovoljnog broja solarnih panela, nemaju struje kada sunce zađe. Jednom nedeljno stanovnici dobijaju putujuću prodavnicu iz Drvara.

Do krajnjeg dela opštine Gračac može se doći putem koji su bujice opustošile sa dodavanjem klizišta na sredini puta, a zatim prelaskom preko mosta kojem je već srušen deo svoda.

"Niko nikad ne dolazi, ne. Mi ni ne glasamo. Jednom kada su došli, jednostavno ne znam šta je trebalo za glasanje u Gračacu, i odveli su nas do Srba, i to je to, ništa više", rekla je Zora Sevo iz Drenovca Osredački za RTL Danas.

Prvo je potrebno napustiti Hrvatsku da biste stigli do izolovanog hrvatskog sela. Ekipa RTL Danas prešla je granični prelaz Dugopolje i vozila se teritorijom BiH. Posle 17 km i sat vremena vožnje, novinari su došli do Drenovca Osredački. Međutim, selo su napustili kraćim putem, dugim četiri kilometra, koji vodi do Strmice i Knina. Opskrba električnom energijom im je loša kao i putevi, kažu mještani. Nekada su imali dalekovod, sada samo nedovoljno solarnih panela.

"Došlo je pre četiri godine, a ponekad leti leti pet dana nema struje ako je oblačno vreme ... Može li televizor i zamrzivač ... i da upali sijalicu kad malo popijem", rekao je stanovnik Dušan Ševo sa smeh.

Budući da nemaju signale sa mobilnih telefona, ljude u ovom području čuju se preko radio stanica. Naravno, nema ni interneta, pa se mlađi potomci, kada im dođu u posetu, ne zadržavaju dugo. Mirko Jarić iz oca Drenovca Osredačkog živi u Drenovcu u Hrvatskoj, dok njegova svekrva živi samo oko 300 metara dalje u Trnovcu, ali u BiH.

"Živimo kao da nema granica. Niti smo imali put, niti ga imamo sada. Sad nam je gore jer imamo one rampe za koje ključeve imaju samo stanovnici, meštani koji žive u ovim selima i može se proći, a dalje, nema dalje, ovo je kraj sveta", rekao je Mirko Jarić iz Drenovca Osredački za RTL Danas.

Čak i tokom političkih kampanja niko ne posećuje ovo selo.

Kurir.rs/Net.hr

Kurir