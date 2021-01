HRVATSKI IMUNOLOG O KAŠNJENJU ISPORUKA VAKCINE: To je tragično i nedopustivo! Reakcije evropskih zvaničnika su opravdane

"Jer sve te firme koje su radile, na kraju krajeva su i dobile novac od EK, imaju stručnjake koji znaju protočnost njihove tehnologije, što znači da su do detalja mogli da planiraju koliko, do kada i za koga mogu proizvesti. To su i potpisali", rekao je Jonjić u izjavi za zagrebačku N1 tv.

Dodao je da misli da je reakcija svih evropskih čelnika ne samo opravdana, nego i prilagođena tonom jer takve stvari ne smeju da se događaju.

"To ide u prilog onima koji spominju zaveru i slično", istakao je Jonjić.

Pojašnjavaju tehnologiju proizvodnje vakcine i odgovarajući na pitanje mogu li se pogoni za proizvodnju vakcine za grip prilagoditi proizvodnji vakcine protiv korona virusa, Jonjić kaže da postoje različite tehnologije.

"Neke tehnologije, recimo vektorska se može verojatno lako prilagoditi pogonima u kojima se proizvodi vakcina za grip. Ne znam detalje, ali ove druge tehnologije koje proizvode genetičke vakcine su na neki način elegantnija. Pretpostavljam da nije tako zahtevno napraviti te visokoprotočne pogone", kaže Jonjić.

Istakao je, međutim, da kada dođe do ovakvih stvari ne odlučuje, kaže, očito javno zdravstvo niti opšte dobro, nego isključivo novac.

"To je jedino što ja kao laik mogu da zaključim. A to će nažalost zaključiti i oni koji zagovaraju zavere", rekao je.

Ukazao je da će delovi svete o kojima niko ne razmišlja proći mnogo gore.

"Ako se to može dogoditi Evropi, možete misliti što će se dogoditi drugima", rekao je.

Govoreći o novim sojevima korona virusa, epidemiolog kaže da će se novi mutanti uvek pojavljivati, da treba imati na umu i da je, kako ističen,, naivno verovati da će ovaj virus lako biti iskorenjen.

"Nama trebaju vakcine - manje ili više efikasne - ali nam trebaju vakcine. Vakcina je ključ", zaključio je Jonjić.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir