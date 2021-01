HRVATSKI MEDIJI OBJAVILI: Srbija je prvak u vakcinaciji u regionu! Vakcinisali 4 puta više ljudi, a mi se mučimo

U Hrvatskoj je do sada vakcinisano nešto manje od 70.000 građana, a od toga je drugu dozu Fajzerove vakcine primilo manje od 12.000 ljudi, mnogo manje nego u Srbiji.

Slobodna Dalmacija u tekstu "Dok Hrvatska muku muči s cjepivom, Srbija je apsolutni prvak u regiji. Do sad su cijepili četiri puta više ljudi nego mi, evo kako su to uspjeli" piše kako je "Srbija apsolutni regionalni šampion po vakcinaciji: do danas je cepivo primilo više od 256.000 njihovih građana, gotovo četiri puta više nego u Hrvatskoj.

Prema zvaničnim objavama ministra zdravlja, Srbija još raspolaže s oko 600.000 osiguranih doza.

"Građani na punktove dolaze po poziva, s unapred utvrđenim terminom, pa se tako u jednom danu vakciniše i od 15 do 20 hiljada ljudi" prenosi hrvatski portal uz napomenu da tajna "srpskog uspeha leži u ranoj i pravovremenoj nabavci cepiva, i to od gotovo svih raspoloživih proizvođača – Amerikanaca, Kineza i Rusa".

Dalje se navodi da je u prošlu subotu u Beograd stigao kontingent od dodatnih milipn doza kineske vakcine Sinofarm, a još je prvih 100.000 doza iz Pekinga dobilo sertifikat državne agencije za lekove.

Hrvatski medij se dalje osvrće na situaciju u njihovoj zemlji i u regionu.

Kako se navodi, u Hrvatskoj su među prvima vakcinisani političari – ministri, gradonačelnici, saborski poslanici, pa sudije Vrhovnog suda: to je, kao što je poznato, pravdano kampanjom propagiranja vakcinacije među sumnjičavim narodom.

U Sloveniji je Fajzerovu vakcinu dosad primilo tek oko 48.000 ljudi. Premda broj novozaraženih u Sloveniji usprkos lokdaunu još rapidnije ne pada, a zabeležen je i slučaj opasnijeg engleskog soja virusa, zastoj u međunarodnoj distribuciji vakcine vidljiv je i u toj zemlji.

U Federaciji BiH još nije vakcinisan ni jedan jedini građanin. BiH je jedina zemlja u okruženju koja još nije osigurala nijednu dozu cepiva

Organizovana vakcinacija još nije počela ni u Crnoj Gori. U zemlji s oko 600.000 građana ukupan broj obolelih je prešao 50.000, dok je zabeleženo i oko 700 smrtnih slučajeva. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović je nedavno rekla da bi vakcinacija u Crnoj Gori trebalo da počne krajem januara, zaključuje Slobodna Dalmacija.

