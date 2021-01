ZOLJOM NA TERETANU, RESTORAN I PRODAVNICU NARKODILERA: Meštane Zlatara u Hrvatskoj probudiila snažna detonacija

Portparol Policijske uprave krapinsko-zagorske Zoran Lončar sinoć je za Dnevnik.hr potvrdio da je policija dobila prijavu i da je već na terenu.

Incident se dogodio oko 23.30.

"Sinoć je nepoznati počinilac ispalio projektil u zgradu u vlasništvu muškarca rođenog 1972. godine u Zlataru. Došlo je do oštećenja krova i zida zgrade", rekao je Lončar, a Jutarnji je nezvanično saznao da je reč o projektilu sa Zolje i da je vlasnik teretane uhapšen pre 11 godina zbog trgovine drogom.

Niko nije povređen, a nakon istrage znaće se više o okolnostima događaja.

Incident je prokomentarisao i gradonačelnik Zlatara Jasenke Augustan Pentek, rekavši da se u centru grada čula snažna eksplozija.

Probudila je mnoge sugrađane, a to se videlo na društvenim mrežama. "Budući da su ljudi pod stresom od zemljotresa, odmah su se probudili i pomislili da je možda bilo još zemljotresa jer su se prozori tresli“, rekao je Avgustan Pentek za Hinu.

O jačini detonacije svedočili su i sami stanovnici Zlatara. "Detonacija me je probudila. Jutros smo saznali da se to moglo čuti sve do Marije Bistrice i Konjščine", rekao je jedan stanovnik Zlatara.

