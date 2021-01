INCIDENT NA HRVATSKOJ GRANICI: Zvaničnici Evropskog parlamenta došli da vide stanje sa migrantima, sačekala ih policijska blokada

Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske, Davor Božinović i načelnik Uprave za granicu Zoran Ničeno, objasnili su šta se dogodilo na granici između Hrvatske i BiH prilikom posete izaslanika italijanskih poslanika u Evropskom parlamentu i grupe italijanskih novinara.

"Ovo je još jedna u nizu provokacija vezanih za postupanje hrvatske policije u ispunjavanju zadataka, a to je zaštita državne granice. Javno smo govorili da policija postupa u skladu sa hrvatskim zakonima, ali nekima to očito nije dovoljno i pokušavaju da dokažu da policija postupa suprotno tome“, rekao je on.

Hrvatska čuva najdužu kopnenu granicu EU u skladu sa zakonom, policiji je to zakonska obaveza. Nema onoga ko će ući u Hrvatsku tamo gde ulaz nije dopušten, poručio je on.

"Čemu onda granični prelazi među državama, ako neko ima ili se poziva na pravo ulaska preko reka ili šuma. Ukoliko neko ispunjava uslove za međunarodnu zaštitu, taj će doći na granični prelaz. Mi ćemo to EU institucijama objasniti. Hrvatski političari su osudili postupanje hrvatske policije, a nikada nisu, da ja znam nisu, uzeli u odbranu hrvatske policije. Političarima koji su izašli s nekakvim optužbama, a nije im palo na pamet da pitaju MUP“, rekao je Božinović.

Policijska blokada dočekala je europarlamentarce koji su u #HR došli kako bi ispitali stanje na vanjskoj granici #EU, nakon brojnih upozorenja brojnih organizacija civilnog društva i institucija na nasilje i kršenja ljudskih prava. @Avvenire_Nei @VladaRH https://t.co/39fPFwxrjE pic.twitter.com/Bgc8ar231K — CMS (@CMSZagreb) January 30, 2021

Revoltiran je i reakcijama opozicije u Hrvatskoj.

"Oni brane parlamentarce koji su hteli da zaobiđu hrvatski zakon, unapred im je rečeno da ne mogu i sada nas napadaju, a ovi domaći im daju za pravo, e ja to ne mogu razumeti. Ne mogu razumeti da hrvatski nacionalni interes nije na prvom mestu“, kazao je ministar Božinović.

Pomoćnik glavnog načelnika policije za granicu Zoran Ničeno istakao je kako je grupa evroparlamentaraca službeno najavila dolazak u Hrvatsku, kao i nameru da pređu državnu granicu na kontrolnoj tački.

"Odmah smo odgovorili na tu notu i rekli da sa zadovoljstvom prihvatamo njihovu posetu, ali da ne možemo izaći u susret prelasku granice“, kazao je Ničeno istakavši kako su im pre dolaska dali do znanja da se državna granica sme prelaziti samo na mestu koje je određeno kao granični prelaz.

Što Hrvatska skriva kada onemogućava slobodu kretanja zastupnicima EU parlamenta, čija je dužnost i odgovornost znati što se na granicama događa? Nasilje i onemogućavanje pristupa sustavu azila ljudima koji traže sigurnost u Europi? @VladaRH i @AndrejPlenkovic tražimo odgovor! pic.twitter.com/AVOUUQdnGA — CMS (@CMSZagreb) January 30, 2021

Kazao je da nakon te komunikacije MUP nije dobio nikakav dodatni zahtev za posetu graničnoj policiji, već su se evroparlamentarci u subotu oko 14 sati pojavili u blizini granične kontrolne tačke. Rekao je da su uprkos upozorenjima evroparlamentarci zaobišli policijsku traku, nakon čega su ih u prelasku granice policajci zaustavili fizičkom blokadom 200 metara od granice.

„Policija je zaustavila tu grupu na 200 metara od granice i rekli su im da ne mogu nezakonito preći granicu. Sedam policajaca ih je zaustavilo i preprečilo im put. Oni su pokušali da argumentuju svoj prolazak. U tom trenutku su i migranti želeli da pređu granicu. Ponudili smo im da gledaju granicu na nekom drugom mestu i oni su to odbili. Potom su otišli dalje u BiH“, kazao je Ničeno.

Dodao je i kako je to područje ujedno minirano, a da ih je policija sprečila u počinjenju dva prekršaja, „mogućem nezakonitom prelasku granice i pomaganju u nezakonitom prelasku granice“, jer je u isto vreme s druge strane granice, u Bosni i Hercegovini, zabeleženo kretanje migranata.

Zatim je naveo primere „kojima se želi da diskredituje hrvatska policija“, rekavši kako je „čuo da migrantima neko savetuje da se namažu sirupom koji izgleda kao krv“.

„Čuli smo migrante da ih neko savetuje, primera radi, da se dete namaže sirupom od višnje, da to izgleda kao krv i da udruženja to plasiraju u javnost kako bi se diskreditovala hrvatska policija“, bile su Ničenove reči. Nakon toga se opet osvrnuo na italijansku delegaciju.

„Sprečili smo ih da prekrše zakone kao što je nezakonit prelazak granice“, kazao je on.

