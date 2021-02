OŠTAR SUKOB U SPLITSKOM SUDU ZBOG MASKE: Policajci oborili muškarca na zemlju, tukli ga palicama i poprskali suzavcem (VIDEO)

Nakon što je jednog od njih uhvatio za vrat i odgurnuo, nekoliko pravosudnih policajaca muškarca je oborilo na pod i stavilo mu lisice. Mediji su objavili kako je reč o 28-godišnjem Anti Radanu, vlasniku kafića. On je u intervenciji lakše povređen, kao i jedan policajac.

Dok su ga držali na zemlji, jedan policajac ga je nekoliko puta udario palicom, a nakon toga upotrebljen je i suzavac.

Iako iz Suda navode kako 28-godišnjak nije želeo da stavi masku pa je napao pravosudne policajce, Radan tvrdi kako to nije istina.

"Želim da se zna moja priča i postoji snimak koji pokazuje da sam ja napadnut i da sam reagovao u afektu. Ja sam oko 11 sati došao na sud već treći put u poslednjih nekoliko dana. Supruga mi je iz Brazila i morao sam da podignem neke dokumente za nju. Uredno sam, kao i prethodna dva puta, ušao na ulaz s maskom. Pa da nisam imao masku na ulazu ne bi me ni pustili! Dok sam čekao da dođe službenica, video sam da pola ljudi koji prolaze po hodniku nema masku pa sam je i ja skinuo jer nisam mogao da dišem. Kada je službenica došla, stavio sam masku i ušao u sobu i nakon što sam dobio dokument, spustio sam se stepenicama prema izlazu skidajući masku u hodu", rekao je Radan za Slobodnu Dalmaciju.

Tada, je kaže, izbio sukob s pravosudnim policajcima.

"Tamo su stajala trojica pravosudnih policajaca. Jedan mi je rekao da nemam masku i da me više neće pustiti, a ja sam mu, onako u prolazu, odgovorio da neću masku stavljati tamo gde ne moram. Osetio sam da me neko čupa za ruku, baš onako agresivno. Priznajem, reagovao sam mahinalno, a malo sam se i prepao. Uhvatio sam ga za vrat i odgurnuo na neki sto. Tad su doleteli i ostali i bacili me. Dok sam bio na podu, tukli su me i batinali", dodao je.

Tvrdi da su ga tukli bez razloga i da mu je nanesena velika nepravda.

Kazao je kako su ga desetak sekundi prskali suzavcem po očima tako da sledeća dva sata nije mogao da ih otvori.

Međutim, i iz Suda se takođe pozivaju na snimak i tvrde kako je to dokaz da su pravosudni policajci postupali ispravno.

"Pravosudni policajac ga je upozorio da ne može bez maske ući u zgradu, nakon čega je nastao sukob. Tačan tok događaja dostaviće mi se u pisanom izveštaju. Kako imamo termalnu kameru, sve je snimljeno tako da osim izjave policajaca i očevidaca imamo i taj dokaz", kazala je za Slobodnu Dalmaciju Marina Boko, predsednica Opštinskog suda.

