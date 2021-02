SPLITSKI SRBOMRZAC BIO NA DERNEKU SA SUDIJAMA PRE 18. DANA: Policija još utvrđuje jesu li prekršene epidemiološke mere! (VIDEO)

Prošao je 18. dan otkako je Ivica Mornar okupio sudijsku ekipu s kojom igra mali fudbal i u čuvenoj kafani Pršut ugostio još slavnijeg Željka Keruma, a splitska policija nije došla do zaključka da li epidemiološke mere nalažu da ostane u zatvorenom prostoru do deset ljudi iz najviše dva domaćinstva.

Silvio Čović, predsednik splitskog Upravnog suda, obavestio prošle nedelje medije da su, pored njega, slavljenika i domaćina, događaju prisustvovali i sudije Županijskog suda Miho Mratović i Dinko Mesin na čelu sa predsednikom Brunom Kleinom, njihovim kolegom iz Opštinskog Sud Tomislav Zlodre i Damir Primorac, advokat i bivši sudija.

Na snimku se vidi kako na trenutak Tomislav Borozan, direktor Javne ustanove Sportski objekti, pleše pored Keruma. Sveukupno bilo je devet zvaničnika. Na zabavi je bila maksimalno još jedna osoba to je već deset. Hajde, neka ih bude samo deset, ali pobrojani žive u više od dva domaćinstva što bi značilo da su mere prekršene. Pored toga, maske na licima nisu vidljive na video snimku, niti iko brine o distanciranju.

Kerum je medijima ispričao kako je organizovan događaj. Njegov prijatelj Damir Karaman pitao ga je da li Mornar može dovesti prijatelje na proslavu, složio se.

Društvo je stigla, bilo je hrane, pića, muzike i plesa, ali neko je snimao zabavu, pa je snimak stigao do društvenih mreža, pa do medija, pa do nas, a mi smo uz Čovićevu pomoć otkrili imena sudija i. .. đavo odneo šalu. Državno sudsko veće zainteresovalo se za taj događaj, čak su i Vrhovni sud i Visoki upravni sud pokazali znake života, a policija još uvek proverava.

"Poštovani, kao što smo već izvestili, postupak je u toku i po završetku ćemo vas obavijestiti o rezultatima", pojasnila je danas Splitsko-dalmatinska policijska uprava. Opštinsko državno pravobranilaštvo je otkrilo da policija istragu vrši sama, dok je županijski štab civilne zaštite ponovio da niko od njih nije tražio dozvolu "za održavanje bilo kakvog skupa". Ističu da su o svemu obavešteni putem medija i zaključuju da "ako je došlo do kršenja epidemioloških mera, niko ne sme biti izuzet od sankcija".

"Koliko nam je poznato, nadležne službe sprovode istragu", rekli su iz štaba.

Kurir.rs/Index.hr

Kurir