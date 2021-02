PREMLATILI MLADIĆA JER NIJE NOSIO MASKU: Pravosudni policajci u Splitu preterali sa upotrebom sile (VIDEO)

Na juče objavljenom video snimku vidi se kako pravosudni policajci pokušavaju da savladaju čoveka na podu. Jedan od njih ga nekoliko puta udara pendrekom. Na tom video snimku sukob je već u toku.

Na društvenim mrežama danas se pojavio snimak početka sukoba.

Mladić je, kako se vidi, išao prema izlazu. Nije imao masku, a prigovorio mu je jedan policajac. Ali onda ga je drugi policajac zgrabio za ruku i tu je sukob počeo. Čovek je, kako se vidi na snimku, uhvatio policajca za vrat. Ali odmah su ga sadvladala tri policajca.

Ovako je policija opisala događaj.

"Policijski službenici druge splitske stanice u Splitu završili su kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjakom zbog sumnje da je počinio krivično delo prinude protiv službenog lica.

Naime, sumnjiči se da se juče sukobio sa pravosudnim policajcima na ulazu u Opštinski sud u Splitu, nakon što je upozoren na obavezno nošenje maske za lice.

Zbog sumnje da je počinio gore navedeno krivično delo, protiv 28-godišnjaka biće podneta krivična prijava nadležnom državnom pravobranilaštvu. ", Navodi se u saopštenju.

"Želim da moja priča bude poznata i postoji snimak koji pokazuje da sam napadnut i reagovao naklono. Treći put u poslednjih nekoliko dana došao sam na sud u Dračevac oko 11 sati. Moja supruga je iz Brazila i morao sam da dođem po nju za neke dokumente. Uredno sam, kao i prethodna dva puta, ušao na ulaz sa maskom na licu, prošao sam proceduru ulaska i sve je bilo u redu. Pa ako nisam imao masku, ne bi me pustili ni na ulaz! čekajući da službenik dođe u sobu 48, gde sam trebao da uzmem taj papir, video sam da polovina ljudi koji su šetali hodnikom nije imalo masku pa sam je skinuo jer nisam mogao da dišem. Kada je službenik došao, stavio sam masku i ušao u sobu i nakon što sam dobio dokument zbog kojeg sam došao, sišao sam stepenicama do izlaza, skidajući masku dok sam hodao ", započinje Radan za Slobodnu Dalmaciju.

Tada je, kaže, izbio sukob sa pravosudnim policajcima.

"Tu su stajala tri pravosudna policajca. Jedan od njih mi je rekao da nemam masku i da me više ne puštaju, a ja sam mu u prolazu rekao da masku neću stavljati tamo gde ne moram. Baš kad sam počeo hvatati kvaku na izlaznim vratima, osetio sam da me neko vuče za ruku jednako agresivno. Priznajem, reagovao sam mehanički i bio sam malo uplašen. Uhvatio sam ga za vrat i gurnuo njega za neki sto. Tada su drugi uleteli i bacili me. Dok sam bio pretučen, tukli su me i tukli po podu, postoji snimak i svedoci koji će to potvrditi, vikao sam da je moj otac bio advokat i vikao sam da li su oni normalni, šta su mi uradili samo zbog maske, ali vidite, bio sam šokiran i sa naletom adrenalina, nije mi bilo jasno šta se dešava ", kaže Radan.

Tvrdi da je bez razloga pretučen i da mu je naneta velika nepravda.

Rekao je da su mu pprskali suzavac u oči deset sekundi, tako da nije mogao da ih otvori naredna dva sata.

"Tukli su me pendrekom dok sam već bio na podu. Obavestite javnost, nisam nasilan, nikada nisam imao problema, učinjena mi je velika nepravda. Sve se može videti na nadzornoj kameri snimak i nadam se da misteriozno neće nestati. Pogledajte nisam ušao bez maske, već sam bio na izlazu. I ponavljam, polovina ljudi, tako da se to može videti na video snimku, nema maske. Ovo je bilo čisto iživljavanje ", rekao je Radan za Slobodnu.

