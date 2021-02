BANDIĆEV NOVI TRIK: Da bi izbegao pitanja novinara, počeo da priča na FRANCUSKOM (VIDEO)

Na pitanje o mnoštvu kandidata za njegovo mesto, Bandić je rekao kako to neće komentarisati do 30. maja u 12 sati. Iako su novinari imali još pitanja, stalno je govorio da to neće komentarisati dok nije upitao: "Znate li vi šta znači na francuskom 'silence là-bas' - tišina? Šapnuo mi je dragi Bog da budem 'silence là-bas'. Inače ja sam francuski đak", rekao je potom Milan Bandić.

Na pitanje zašto misli da bi građani trebalo da izaberu njega, odgovorio je ponovo: "Silans la ba".

Na kraju je poručio: "Merci beaucoup, Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir", što u prevodu znači "hvala mnogo" i "doviđenja".

Kurir.rs/Dnevnik.hr

